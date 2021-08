Bláznivá paródia kultového fenoménu v šialene divokom tempe - prichádza Riddikulus!

Dodnes smútite, že vám na 11. narodeniny sova nepriniesla vytúžený list do Rokfortu? Tak už nemusíte! Už čoskoro sa vybrané slovenské centrá kultúry ako mávnutím prútika zmenia na Rokfortskú strednú školu čarodejnícku! Príďte si do Banskej Bystrice (10. 9.), Košíc (11. 9.), Bratislavy (12. 9.), Trnavy (16. 9.), Prešova (24. 9.), Popradu (25. 9.) a Ružomberka (26. 9.) užiť zbesilý let jedného beznádejného mukla fenoménom, ktorý otvoril srdcia celej generácie a naplnil ich mágiou.

V predstavení, ktoré je láskavou poctou svojej predlohe, budú mladí divadelníci Katarína Gurová, Kristóf Melecsky a Peter Pavlík, na čele s režisérom Pavlom Viechom, žonglovať ikonickými postavami všetkých siedmich kníh aby nám dokázali, že fantázii sa medze nekladú. Aj keby sa možno mali.

„Rozmýšľali sme, ktorý príbeh je natoľko známy, že si z neho môžeme robiť srandu a otáčať ho naruby. Humor je totižto dobrý len vtedy, keď je komunikatívny, teda keď divák vie, na čo vtipy odkazujú. Na príbehu Harryho Pottera sme viacerí z nás vyrastali a dôverne ho poznáme. Je teda ideálny pre parodické spracovanie,” približuje okolnosti vzniku paródie režisér Pavol Viecha. Harryho Pottera pri tom označuje za ideálny príbeh pre slovenské publikum: „Je milý, zázračný, zábavný aj pokiaľ sa vám pri ňom nechce veľa premýšľať a končí (viac-menej) happy endom. My, Slováci, sa nemôžeme chváliť vysokým počtom obecne známych príbehov. Všetci poznáme príbeh o Jánošíkovi, Svätoplukovi,... a môj zoznam sa pomaly končí. A tak treba slovenskému publiku servírovať príbehy z iných oblastí. A Harry Potter? Kto o ňom aspoň raz nepočul? Kto by nevedel povedať aspoň to, že je to nejaký čarodejník so smiešnymi okuliarmi?”

Najviac však Viechu zaujal kontrast podmienok, v ktorých boli „Potterovky” natočené a tých, ktoré ponúka slovenská kultúrna scéna. „Britských hercov nahradia slovenskí herci, premakané filmové vizuálne efekty vystrieda klasický slovenský kultúrny dom, v ktorom ak by ste zavesili herca na metle na ťahy, padne celý strop a hlavne všetky postavy príbehu zahrajú len traja účinkujúci,” popisuje Viecha aspekty paródie, ktoré považuje za zábavnú absurditu, ale aj profesionálnu výzvu. Aj keď je mágia tohto fenoménu často spájaná s 11. narodeninami jeho protagonistu, samotné parodické spracovanie je kvôli nevyberanému humoru dostupné hlavne divákom od 15. rokov. „Na svoje si prídu ako fanúšikovia a znalci príbehu, tak aj ľudia, ktorí nikdy nevideli žiaden Harry Potter film, či nečítali knihu z tejto ságy. Myslím, že nikto nebude o nič ukrátený.”

Predstavenie vzniklo pod záštitou kultúrnej platformy OZ Artefakt, ktorá ponúka príležitosti študentom, absolventom múzických umení a čerstvým talentom.

10. 9. (piatok)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Event: www.fb.com/events/326690655759152

11. 9. (sobota)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Košice

Event: www.fb.com/events/526881715402441

12. 9. (nedeľa)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: KC Dunaj, Nedbalova 435/3, Bratislava

Event: www.fb.com/events/223997136300550

16. 9. (štvrtok)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

Event: www.fb.com/events/951507102089580

24. 9. (piatok)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Kino SCALA, Masarykova č.7, Prešov

Event: www.fb.com/events/407727514108513

25. 9. (sobota)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Dom Kultúry Štefánikova 99/72, Poprad

Event: www.fb.com/events/738571013503826

26. 9. (nedeľa)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom A. Hlinku, A. Bernoláka 1, Ružomberok

Event: www.fb.com/events/512636843288283

Lístky: bit.ly/Riddikulus2021

