Vieme, ako na radostný začiatok školského roka pre každé dieťa

Školská taška a plný peračník vedia spríjemniť návrat do školských lavíc. No nie všetci máme na to, vyprevadiť svoje deti do škôl pripravené. Máte doma nevyužité ceruzky, farbičky, zošity či iné školské potreby, ktoré sú vašim deťom navyše? Či nebodaj školskú tašku, z ktorej vám dieťa vyrástlo, starší, no stále funkčný notebook alebo tablet? Do 15. septembra ich môžete podarovať deťom, ktoré to potrebujú, alebo prispieť finančne.

Slovenská katolícka charita každoročne odo Dňa detí až do polovice septembra zbiera školské potreby a pomôcky pre deti zo sociálne slabých rodín, detských domovov a krízových zariadení. Tento rok prebieha zbierka už po 11. raz a je výnimočne rozšírená o zbierku elektroniky.

Zdroj: Slovenská katolícka charita

Kríza nás naučila, že sociálne rozdiely sa týkajú všetkých, aj tých najzraniteľnejších. Ako spoločnosť sme už zvyknutí na sociálne rozdiely dospelých. Čo však, ak nimi trpia deti?

V čase zatvorenia škôl stratilo spojenie s učiteľmi a výučbou mnoho detí. Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) až 23-tisíc detí nemalo prístup na internet a až 40-tisíc detí bolo ohrozených „výpadkom“ z procesu školskej výučby kvôli sociálne znevýhodnenému prostrediu a nedostatku elektronických pomôcok.

Zdroj: Slovenská katolícka charita

Dnes prebieha výučba opäť štandardne. Rozdiely sú však stále prítomné v tom, ako veľmi pripravené, s akými pomôckami a podporou od rodičov prichádzajú deti do školy. Pre deti zo sociálne slabších pomerov nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek či vôbec pero alebo ceruzku. A hoci nie každý sme rodičom, každý sme raz boli dieťaťom. Vieme sa vžiť do duše školáka, ktorému niečo chýba.

Zbierka školských pomôcok je tu preto, aby pomohla všetkým deťom vzdelávať sa a plniť si svoje sny. Bez ohľadu na núdzu prostredia, z ktorého pochádzajú.

Zapojte aj svojich kolegov a deti

Ako pomôcť? Stačí prezrieť vlastné zásoby a darovať, čo nám už nie je potrebné, čo už nevyužijete alebo odkladáte na povalu. Mnohí z nás teraz otvárame zásuvky školských stolíkov a hľadáme, objavujeme – tu stratenú ceruzu, tam zase kružidlo či gumu, ktorá zapadla medzi zošity. Nevyhadzujme, ale posuňme ich ďalej deťom, ktoré to potrebujú.

Zdroj: Slovenská katolícka charita

„Našla som doma pár starých vecí, ale aj nových, ktoré už nepotrebujem, sú v dobrom stave a myslím, že ešte môžu poslúžiť deťom, ktoré to potrebujú. Veci som vložila do tašky a hrial ma dobrý pocit, že môžem niekomu pomôcť,“ napísala Tamarka zo Spojenej školy sv. Uršule. Pomôcky doniesla na centrálu Charity, ktorá je jedným z 57 zberných miest po celom Slovensku. „Táto aktivita je určite užitočná a prospešná lebo ako moji rodičia vravia: ´Ľudia by si mali navzájom pomáhať.´“

Do zbierky sa zapájajú aj deti so svojimi rodičmi a prinášajú vlastné školské tašky, z ktorých už vyrástli. Škola v Malackách, ktorá má 28 tried, sa rozhodla, že každá z ich tried podporí 1 dieťa v núdzi, ktorému chýbajú školské pomôcky. Podobne sa zapájajú aj úrady, zastupiteľstvá, korporácie a spoločnosti, ktoré v rámci svojich zamestnancov a známych usporadúvajú zbierky pomôcok, ktoré potom odnášajú do Charity.

Komu pomáhate?

Slovenská katolícka charita prostredníctvom regionálnych arcidiecéznych a diecéznych charít poskytuje sociálne služby po celom Slovensku a je v kontakte so sociálne slabými rodinami, ktorým distribuuje potravinovú pomoc, poradenstvo a iné podporné služby. Dary zo zbierky odovzdáva deťom z krízových centier, neúplných rodín alebo rodín v hmotnej núdzi. Priamo vo farnostiach zriaďuje tzv. Farské charity, ktoré spolupracujú aj so školami a priamo na mieste vnímajú ich aktuálne potreby.

Zbierka školských pomôcok prebieha do 15. septembra. Školské pomôcky a elektroniku môžete odovzdávať na 57 zberných miestach po celom Slovensku, alebo prispievať finančne na účet zbierky SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Vaše dary budú použité na pomoc rodinám s deťmi v núdzi. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity.

Zdroj: Slovenská katolícka charita

