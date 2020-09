Je faux pas pýtať sa nevidiaceho, či pozeral seriál a lúčiť sa dovidenia?

Takže, AHOJ... Slovo dovidenia patrí aj do slovníka ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je žiadnym prehreškom, ak sa ním rozlúčite. Mimochodom, ak ste v miestnosti s nevidiacim a opustíte svoje miesto, je vhodné, oznámiť mu to, aj keď odchádzate iba na chvíľočku. Ani vám by asi nepadlo dobre, ak by ste oslovovali prázdnu stoličku... Ak sa s nevidiacim nestretávate často, vždy sa pri pozdrave aj predstavte alebo pripomeňte odkiaľ sa poznáte, nemusí totiž váš hlas hneď spoznať.

Používajú nevidiaci a slabozrakí špeciálne počítače a mobily?

Nie. Sú to bežné počítače a telefóny, aké má ktokoľvek z vás, akurát je v nich nainštalovaný špeciálny softvér, ktorý im krok po kroku nahlas číta, čo je na obrazovke. Takto vedia surfovať na internete či písať maily a SMS. A, áno, zvládajú aj sociálne siete – Facebook, Twitter či Instagram.

Tip:

Ak chcete, aby boli vaše informácie prístupné, čiže čitateľné aj pre nevidiacich, je dobré, aby ste k obrázkom používali tzv. alternatívne texty. Ak ich napíšete, čítač obrazovky, ktorý nevidiaci používa, mu ich prečíta a on tak získa predstavu, aké fotky ste vlastne postovali.

Ako hovoriť s nevidiacim o najnovšej knihe?

Väčšina z vás si zrejme predstaví knihu v Braillovom písme, takže je to jasné, nevidiaci číta rukami... Áno aj nie, pretože dnes už je množstvo kníh v audio verziách a mnohé tiež zvládnu „čítače“, teda softvér, ktorý elektronickú knihu v textovom formáte automaticky prečíta... Apropo, ak budete o nejakej knihe spoločne hovoriť, pokojne sa nevidiaceho opýtajte, či knihu čítal. Je to tak, aj keď mu s prečítaním dopomohli technológie.

Videa sa nebojte

Videa sa pri komunikácii s človekom so zrakovým postihnutím báť nemusíte. Nie je to nevhodné. Jeho sprístupnenie dosiahnete audiokomentárom – jednoducho opisujte, čo sa vo videu deje. Takto bude vaše video „viditeľné“ aj pre nevidiacich. Apropo, ak už sme pri videách, áno, aj nevidiaci si ich pozrú, rovnako ako obľúbené seriály či filmy.

Nie tu ani tam

Ak hovoríte s nevidiacim je vhodné byť konkrétny a opisovať. Slovíčka „tu“ či „tam“ nahraďte konkrétnym miestom – vpravo od teba, naľavo od dverí, blízko na dva kroky.

Kto pomáha nevidiacim a slabozrakým?

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je tiež organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka. Aj vďaka nej môžu nevidiaci pracovať s počítačom či dotykovým telefónom, zvládnu cestu do práce, môžu byť v kontakte s priateľmi na sociálnych sieťach, dokážu sa o seba postarať a žiť samostatný život...

Aby sme im mohli aj naďalej pomáhať, všimnite si našich dobrovoľníkov 18. 9. 2020 v uliciach a získajte symbolickú pastelku, ktorá dokáže niekomu zmeniť život.

Zdroj: bielapastelka.sk

Pomôcť Bielej pastelke môžete už teraz:

zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820

na číslo príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

príspevkom do pokladničiek v sieti predajní CCC (do 21. 9.) a kaderníctiev KLIER (do 25.9.)

(do 21. 9.) a (do 25.9.) alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

Ďakujeme, že ste s nami a napriek tomu, že mnohí naši klienti vás vidieť nemôžu, VY vidíte NÁS!

Verejnú zbierku Biela pastelka podporujú aj Adela Vinczeová a Robo Roth.

Tohtoročný spot verejnej zbierky Biela pastelka upozorňuje, aký je zrak pre nás nevyhnutný. Nevidiaci si však musia poradiť bez neho. Aby to zvládli čo najlepšie, pomáha im aj výťažok zo zbierky.

