Ako sa menia nákupné zvyky Slovákov?

Sú všade a je ich nespočetné množstvo. Zľavy, kam sa len pozriete. Nákupné návyky spotrebiteľov už dávno nie sú len o letákoch v schránke a porovnávaní cien, mnohé obchodné reťazce prichádzajú s benefitmi, ktoré majú nalákať potenciálnych zákazníkov. Namiesto papierových letákov tu tak máme ich internetové verzie, nákup potravín priamo z pohodlia domova nahrádza našu fyzickú prítomnosť v obchode a čoraz viac súťaží či zliav zvyšuje predajnosť. Spotrebiteľ tretieho tisícročia tak mení svoje nákupné návyky a výrazne sa na tom podieľa aj pokrokovosť doby. Čo teda môže získať potenciálny zákazník?

Okamžitý prístup k zľavám

Kým niektorí uprednostňujú aj naďalej fyzické listovanie letákov, iní sa s nimi rozlúčili a nahradili ich plne digitálnymi verziami. V súčasnej dobe rozhoduje rýchlosť, čoraz vyhľadávanejšie sa tak stávajú online verzie. Ich nespornou výhodou je oveľa rýchlejšia dostupnosť, nehovoriac o ich šetrnosti k našej planéte.

Zabudnite na nežiaduce hromadenie letákov, čo vám len zapĺňajú schránku. Kým sa ich niekedy vôbec dočkáte, akcie bývajú často už v plnom prúde. Nový online leták si môžete prečítať ešte pred skončením platnosti toho aktuálneho a dnes navyše nájdete všetky akcie na jednom mieste. Portál Kupino.sk vám ponúka viac ako tristo letákov a porovnáva ceny pri najvyhľadávanejších produktoch, čím výrazne šetrí spotrebiteľovi čas a poskytuje mu tie najaktuálnejšie ceny v rámci obľúbeného sortimentu.

Zdroj: evrymmnt / Shutterstock.com

Digitalizácia kariet

Každý z nás vlastní smartfón a nosí ho prakticky všade. Obchodný segment tento fakt využíva vo svoj prospech a prichádza s rôznymi aplikáciami. Kým jedna ponúka možnosť mať všetky klubové karty pokope, v rámci iných môžete úplne nahradiť verziu, čo máte v peňaženke tou digitálnou a exkluzívnym členstvom získať ešte viac zliav. Klubové členstvá však opäť rozdeľujú zákazníkov na dva tábory. Kým jedna skupina pravidelne sníma svoje nákupy a za zbieranie bodov býva odmenená v podobe zliav či poukážok, druhá časť tento systém nevyhľadáva a je odporcom snímania kariet v presvedčení, že nákupné reťazce majú prehľad o všetkom, čo ste zakúpili.

Nárast špecifických odmien

Na psychiku spotrebiteľov výrazne vplývajú aj príležitostné a často dátumovo ohraničené ponuky. Za určitú hodnotu získate nálepky, tých však potrebujete aspoň päť a výsledkom je 30-percentná zľava na určitý produkt. Inokedy získate mini verziu hračky či niečo zdarma, ale mnohí si neuvedomujú, že vždy za to zaplatíte určitou sumou vášho nákupu.

Celá táto stratégia je totiž postavená predovšetkým na tom, aby sme prišli nakúpiť znova. Zvýšená frekvencia nákupov narastá a tých, ktorí nakupujú s cieľom získať nálepku, darček či účasť v súťaži je stále pomerne veľa. To všetko len potvrdzuje, že takéto zmeny a mierne odklony od štandardných výhod sa obchodným reťazcom vyplácajú a v niečom ich prevyšujú od konkurencie.

Kedy míňame najviac?

Zatvoreným obchodom počas nedeľných dní už síce odzvonilo, tento deň však dlhodobo patrí z hľadiska počtu nákupov medzi tie najslabšie, no prvenstvo nepatrí ani sobote, ako by sa mnohí domnievali. Prieskum platieb kartou totiž poukázal v jednotlivých bankách na to, že výrazne viac nakupujeme počas pracovných dní a prvenstvo v počte predajov patrí podľa analýz niektorých slovenských bánk predovšetkým štvrtku a piatku.

Mnohé obchodné reťazce sa snažia nalákať zákazníkov aj rôznymi špeciálnymi zľavami, pričom tie platia len určité dni. Kým jeden reťazec stavia na začiatok týždňa, druhý sa zameriava na víkendy. Platí teda aj naďalej, že zľavy výrazne hýbu Slovenskom, čo potvrdzuje aj návštevnosť jednotlivých letákov: „Najväčšiu návštevnosť máme na portáli Kupino.sk vždy pri zmene týždenných letákov u najväčších slovenských supermarketov. Najviac ľudí sa díva na letáky Lidla od nedele do utorka, zatiaľ čo utorok poobede a streda patria jednoznačne letáku Kauflandu.”

Zdroj: NDAB Creativity / Shutterstock.com

Lákať spotrebiteľov sa dá v súčasnosti rôznymi spôsobmi a len máloktorý zákazník dokáže odolať všetkému. Či už je to lákavá účasť v súťaži, možnosť mať všetky karty v mobile a získať výhodnejšie zľavy alebo mať znalosť o najnovších akciách, obchodné stratégie sú aj naďalej úspešné a výrazne ovplyvňujú naše nákupné správanie. Narodeninová zľava, kupóny priamo na mieru a lákavosť súťaží mnohých nenechajú ľahostajnými. Dokážete výhodne nakupovať a povedať nie, keď sa vám to neoplatí? Na túto otázku si musí odpovedať každý z nás sám. Akcie a zľavy môžu byť výhodou pre spotrebiteľa, vždy to však závisí od toho, koľko sme ochotní minúť a čo týmto benefitom reálne aj získame.

