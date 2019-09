Strašidlá a duchovia obsadia Smolenický zámok. Poďte sa báť!

V predchádzajúcich ročníkoch ste mohli vidieť povesť o zlom kastelánovi, detektívku o dvoch prefíkaných sestrách, či adaptáciu rozprávky Nebojsa.

Čo vás čaká tento rok?

Organizátori stavili na obľúbenú tému - strašidelnú školu. Ak ste zvedaví na príbeh, príďte sa pozrieť 26.10. – 27.10.2019 do Smoleníc. Organizátori sľubujú do detailov vycibrené kostýmy, vyzdobené priestory a predstavenie v podaní talentovaných hercov Z malého Ríma a tanečníkov z tanečnej skupiny 2Dance. Počas soboty bude Smolenický zámok verejnosti sprístupnený od jedenástej do desiatej večer, v nedeľu od desiatej do siedmej večer.

Okrem predstavenia je pripravená aj lukostreľba, maľovanie tváre, remeselný trh i ďalšie sprievodné akcie. Pre motoristov budú pripravené v obci záchytné parkoviská označené informačnými tabuľami.

Vstupenky na Strašidlá na Smolenickom zámku nájdete na Predpredaj.sk.

