"Neprejde deň, aby som si na Jara Filipa nespomenul", priznáva Richard Müller

Na spomienkovom koncerte vystúpia viaceré osobnosti slovenskej hudby, ktoré počas svojho života s Jarom Filipom spolupracovali. Medzi nimi spevák Richard Müller s vlastným výberom piesní zo šiestich spoločných albumov, na ktoré hudbu napísal Jaro Filip. V rozhovore s Vladimírou Pôbišovou si zaspomínal na spoluprácu s výnimočným hudobníkom.

Čo vám ako prvé napadne pri spomienke na Jara Filipa? Aký bol?

Jaro bol mimoriadny človek. Zábavný, rýchly, možno až príliš rýchly. S ním som sa nasmial ako s nikým. Bol to frajer.

Ako vyzerala vaša spoločná tvorba? Od koho prišiel ten prvotný impulz na spoluprácu?

Na spoluprácu som ho oslovil ja. Vtedy som mal napísaných 60 textov, ktoré som mu plánoval nosiť postupne, lebo som veril že všetky tie texty stoja za to, aby boli zhudobnené. Keď som doniesol prvé tri, tak Jarko skoro urazene povedal, že ich chce všetky. A naozaj ich všetky aj zhudobnil. Za tri mesiace sme urobili 60 skladieb, z ktorých vznikli štyri moje platne a dve Jarove.

Ak sa spoja dve také silné osobnosti, ktoré majú jasnú predstavu o výslednej podobe skladby, pravdepodobne to občas aj zaiskrí. Bol to aj váš prípad, alebo naopak, boli ste natoľko zohratí, že všetko plynulo úplne prirodzene a na všetkom ste sa pri spolupráci zhodli?

Vôbec nie. My sme sa prirodzene rešpektovali, a jednoducho sme si sadli. Aj ľudsky aj profesionálne. Keď sme robili na tých pesničkách, tak každú nedeľu predtým, ako som išiel do rádia vysielať, som sa zastavil u neho a vypočul som si minimálne tri nové skladby. Bolo to magické obdobie. Nikdy predtým a nikdy potom som už nič také nezažil.

Syn Jara Filipa, Jaro Filip ml., povedal, že najlepšie veci jeho otca vznikali, keď mu horeli termíny. (Celý rozhovor s Jarom Filipom ml. TU) Bolo to tak aj v prípade, keď ste spolu tvorili?

Všeobecne je známe, že Jarko všade meškal, ale ja s ním vôbec takúto skúsenosť nemám. Neviem síce, ako to robil, ale vždy, keď sme sa stretli, bol dokonale pripravený.

Ktorá pesnička sa zrodila rýchlo a ktorá naopak bola najťažšia a vznikala najdlhšie?

Ako som už hovoril, celé to bolo magické a rýchle. Ale jedna z prvých, ktorú mi Jaro napísal, bola pesnička Milovanie v daždi. Možno aj preto juj mám tak strašne rád.

Koľko pesničiek ste spoločne zložili? Ktoré z nich odznejú na spomienkovom koncerte?

Ešte tvoríme playlist. My máme naskúšaných celkom dosť Jarových pesničiek, keďže sme pár rokov dozadu urobili turné 15 rokov bez Filipa. Zostáva nám teraz zostaviť konkrétny playlist na túto udalosť.

Je možné, že ešte máte niekde „v šuflíku“ odloženú skladbu, ktorú ste spolu začali a nedokončili?

Žiaľ nie. Nič také nie je. A je mi to veľmi veľmi ľúto.

O čom by boli, podľa vás, pesničky Jara Filipa, keby ich tvoril dnes?

Keby Jarko žil, bol by podľa mňa najšťastnejší človek na svete. On bol milovník internetu. Ako jeden z prvých mal internet na Slovensku. Viete si predstaviť, ako by Jarko fungoval dnes na blogoch, facebookoch, internete, vlogoch a iných cudzích slovách? Možno by sa z neho stal Youtuber, kto vie. V každom prípade mi je nesmierne ľúto, že už nie je medzi nami. Neprejde ani jeden deň, aby som si na neho nespomenul.

O Jarovi Filipovi sa hovorí, že jeho miesto nikto nedokáže zaplniť. Cítite to tak aj vy?

Jarka nemôže nahradiť nikto. Ale mal som tu česť a šťastie, že sme spolu mohli tvoriť a som mu za to vďačný.

Na koncerte Jaro Filip 70 vystúpi, okrem Richarda Müllera, aj hudobné zoskupenie „Bolo nás jedenásť“, ktoré má stále vypredané predstavenia v Štúdiu L+S. Na pódiu sa stretnú Milan Lasica, Michal Kaščák, Dorota Nvotová, Juraj Podmanický, Braňo Jobus, Tomáš Šedivý, Juraj Benetin, Martin Višňovský, Marek Minárik, Martin Valihora, Michal Žáček, Daniel Salontay, Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovic a Peter Kaščák. Tretím hudobným zoskupením bude Teatro Fatal s Jakubom Ursinym so skladbami, na ktorých sa Jaro Filip podieľal ako dvorný klávesista skupiny Provisorium Deža Ursinyho.

Vystúpenie bude doplnené tiež vizuálnou projekciou pod režijným vedením Juraja Johanidesa. Projekcia pripomenie archívne záznamy z tvorby a života Jara Filipa.

Okrem toho koncert prinesie aj ďalšiu hudobnú lahôdku. Nové vydanie sólového debutového albumu Jara Filipa Cez okno (1996), ktorý prvýkrát vychádza aj ako LP.

