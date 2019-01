Líder kapely INEKAFE Vratko Rohoň je ONLINE, spýtajte sa ho na čokoľvek!

"Dovtedy nás nikto nechcel vydať, chodili sme s hotovým materiálom od dverí k dverám, od jedného vydavateľstva k druhému. Všade nás odbíjali, že to pre nich nemá zmysel. Tak som sa naštval, založil si živnosť za tisíckorunový kolok a vydal som to sám. Po úspechu tohto albumu sme si zrazu mohli vyberať, kto nám vydá ďalší album „Čumil“. Jedným z tých, kto nás odbil medzi prvými, bol aj známy porotca Jaro Slávik, ktorý vtedy šéfoval vydavateľstvu EMI," smeje sa Vratko Rohoň.

Album „Vitaj“ vyšiel v roku 1998 pod Vratkovou nezávislou značkou Shotgun records a so singlom „090x“ zaznamenal na dovtedy takmer neznámu punkrockovú kapelu slušný úspech. Predalo sa ho vyše 7 tisíc kusov, čo bolo na slovenské pomery ako blesk z jasného neba.

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

10:12 - otázka od: Lukáš Nazdar! Koncert vo Fekišovciach neplanujete? Dik za odpoved. Ahoj. Uz sme sa nad tym zamyslali, ale uz sa nam zda, ze sa to kusok prehana, tak to neriesime :)

10:13 - otázka od: Juraj Ahoj Vratko. Pocuvam Vas uz asi 15 rokov. Vasa hudba mi hraje non stop v aute. Ked som bol v Kanade tak moja sestra mi streamovala cez telefon vas komcert v Starej Lubovni :D Chcem sa opytat ci este ponukas komercne lety pre skupiny alebo jednotlivcov. Drzte sa IK a dufam ze pracujete na niecom novom. S pozdravom Juraj Caves. Super (: Ano ponukam, je to na www.airinekafe.sk

10:14 - otázka od: ludovit harasnik Zdravím Vratko, želám úspech na koncertoch,Kristínka pôjde aj v Prahe. Ahoj dik (:

10:16 - otázka od: Lucy Jsou vase pritelkyne taky fanynkami Inekafe? :-) Jednoznacne ano (((((:

10:16 - otázka od: Marta Mate toho tento rok vela v planu? Koncerty, nova tvorba? Asi 70 koncikov tento rok

10:16 - otázka od: Lucy Zdraviim, nejaka severni morava v lete bude? Fandim vam moc Ahoj, ano bude

10:17 - otázka od: Marta Co radi podnikate ve volnem case (nebo aspon Vratko)? Pojem ako volny cas neexistuje.. Vsetka energia smeruje kapele

10:18 - otázka od: Ondrej Zdravim, chystate tento rok nejake nové single ? Pripadne album ? Ahoj, zatial nie. Chystame hlavne koncerty

10:18 - otázka od: Soňa Germušková Čaves Vratko Caves :D

10:18 - otázka od: Lucia Ahoj, nechystáte v dohladnej dobe koncert vo Zvolene alebo okolí? Ahoj. V sirsom okoli bude v lete

10:19 - otázka od: ONDREJ Neplanujete reediciu starsich albumov ? Vitaj teraz vysiel digitalne, postupne sa budeme snazit. Nemame ale prava ku vsetkym albumom

10:20 - otázka od: Johan Zdravim V nejakej internetovej diskuzii som cital ze davnejsie v minulosti ste riesili moznu spolupracu so Separom ale nakoniec to nevyzlo. Je to pravda ? Pripadne je mozne ze nejaku spolupracu s rapperom budete mat v buducnosti ? Ahoj, zatial sa nejak nic neplanuje, ale Separa mam rad

10:20 - otázka od: Mišo Gertli Ahojte. Chcel by som sa Vratka spýtať ci neplanuje Ine Kafe opäť nejaky koncert v Detve. Naposledy to bola bohovská akcia bolo by fajn zopakovať. Díkes Ahoj, bude po okoli toto leto (:

10:21 - otázka od: Pavel Zdravím, chci se zeptat proč živě nehrajete song "ZLÝ" ? Popřípadě se chci ještě zeptat co je tam za power akordy a v jakém lezení song je. Díky. Caves, musis zobrat gitaru a stiahnut si to sam :D

10:21 - otázka od: AdrianSmithy Budete koncertovať tento rok aj v Prievidzi ???? Uvidime, nieco je v jednani

10:22 - otázka od: Peter Mercek Serus Vraťo, chcem sa spýtať, čo ťa viedlo k tomu, že po Vitaj! budeš v Čumilovi spievať ty, a že už nebudeš hľadať ďalšieho speváka? Druha otázka: sam som v kapele a píšem texty, máš nejaké rady alebo tipy, ako písať? Písal si zo svojho života alebo si si len proste sadol, a písal, čo ti napadlo? Ak odpovieš iba na jednu z otázok, budem rád :) Ahoj, nejak sa tak vyvinula situacia.. Texty su zo zivota..

10:24 - otázka od: Niko Zdravím, chcel by som sa v prvom rade poďakovať za tento skvelý nápad urobiť takéto turné. Klišé otázka, ktorú si neviem odpustiť. Je nejaká aspoň minimálna šanca, že by sa aspoň jeden z dvojice Wayo alebo Cibi vrátili do kapely nastálo? A ak by náhodou nie tak plánujete urobiť z tohto turné aspoň nejaký videoklip alebo živú nahrávku nejakej pesničky v pôvodnej zostave? A praktická otázka, dajú sa ešte vyrobiť pánske tričká 21, 22, 23 veľkosť XL? Lebo cez vašu stránku sa už nedajú objednať. Alebo dajú sa kúpiť aj niekde inde? Ďakujem veľmi pekne za odpovede a prajem všetko dobré. :) Caves, cele tour Vitaj robime pre tento jeden okamzik, ako ulet pre nas a tiez pre fans. Nic ine zatial nie je v plane, kazdy mame svoje cesty. Stare dizajny triciek sa nebudu doplnat, onedlho bude novy 24, uz je hotovy, je hustyyyy (:

10:25 - otázka od: MartineR Čauko, chcem sa spýtať či ste neuvažovali nad vydaním albumov na Vynile? Uvazovali.. Stale sa nevieme rozhodnut.. :D :D

10:25 - otázka od: Jano Je pre teba náročné hrať po 20 rokoch také rezačky ako napr. Pomôžte mi so mnou, Závisť či Posledná záchrana? Parada praveze, uzivam si to aj ja a aj chalani (:

10:25 - otázka od: Rasťo Aké sú plány na tento rok ? Nachadza sa tam aj žilina ? Anoooo (:

10:27 - otázka od: Andrej Ahoj Vratko bude sa na koncerte v Bratislave predávať aj CD Vitaj alebo niečo s Vitaj tématikou. Ďakujem za odpoveď a nech sa darí. Ahoj, nebude. Je to malinko koncertov. Jedine co vyslo, je digitalna distribucia Vitaj na iTunes, Spotify atd... Na koncertoch sa bude dat kupit standardny merch IK.

10:32 - otázka od: Rado Zdravim, mnoho fanusikov zaujimalo, nielen mna, preco sa toto specialne turne kona len v Bratislave co sa tyka Slovenska. Odpoved stranky INEKAFE bola, ze v inych mestach (napriklad v Kosiciach) sa nenachadzaju vhodne koncertne priestory. Chcem sa sarkasticky spytat, ci je koncert venovany koncertnej sale alebo fanusikom. Dalej ma zaujima ci bude z tohto turne live stream popripade zaznam? Reedicia albumu Vitaj! sa nechysta? Dakujem. Ahoj, presne tak, nebol vhodny priestor, kde by bolo aj sedenie. V KE hravame pravidelne, takze Vychod urcite neobchadzame. Toto tour je jedina vynimka, kto ale chce, tak vycestuje. Ja teraz idem napriklad na Good Charlotte do Prahy (:

10:44 - otázka od: Lucia Ahoj Vratko, Prešov zdraví :D Na jednom koncerte v lete 2017 si spomínal, že na budúci rok (2018) plánujete koncert v Novej Sedlici a s ním spojený výstup na Kremenec, ale nič z toho nebolo. Tak by som sa chcela opýtať, zišlo z tohto nápadu úplne, alebo sa môžeme tešiť toto leto? ;) Ahoj, Nova Sedlica je nasa srdcovka velka, ale zatial sa nic neplanuje.

10:50 - otázka od: Lucy Trosku mimo hudbu,ale..Aky si bol student a aky mas nazor na skolstvo? Tazko povedat.. Nieco nie je zle, ale nieco je hrozne. Ucitelia by mali byt na decka tvrdsi a hlavne by mali byt lepsie zaplateni. Lebo ak si vychovame somarov, tak amen tma.

10:51 - otázka od: Tomáš Ahoj Vratko ako vnímaš mladé Slovenské punkové kapely ? Pomáhaš im nejako alebo chcel by si im pomôcť? Sanzime sa podporovat mlade kapely na standardnych snurach tym, ze za nich hlasuju ludia na nasej stranke. Podporujeme kapely, ktore spievaju v slovencine/cestine.

10:51 - otázka od: Stano Třinec Nazdar Vraťo :) Dobrý nápad urobiť tour k albumu Vitaj DIK (:

10:51 - otázka od: Matúš Cauko zdravim Vratko chcem sa Ta spytat,ze ci aj tento rok bude dost koncertov a festivalov ako aj minuly rok,ze ci sa mozem tesit ze si opäť dam tiez snuru koncertov po mestach slovenska a teda a hlavne na zapadnom slovensku a najlepsie nitriansky kraj Cauko, bude jasne.. Sleduj stranku www.inekafe.sk

10:52 - otázka od: jarko molnarova Ahoj, mam vas hrozne rada, vsetky albumy mam kupene :) vzdy idem na koncik ked sa da. Chcela by som sa spytat kde radsej koncertujete, ci na SVK alebo v CZ. :) Dakujem Dakujeme (: rovnako

10:52 - otázka od: Lucia Ahoj :) chcela by som sa opýtať, ktorý album od Bad Religion je podľa teba najvydarenejší? Vďaka Ahoj, tazko povedat, ja mam najradsej asi Stranger than fiction, Gray race a No substance.

10:53 - otázka od: Lukáš Zdravíčko .. Plány na tento rok máme aké ? leto zima ? bude nejaká novinka .. v klude aj album :D .. PS : Verím že budete v ZA v klube nejako Ahoj, konciky