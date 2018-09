Aj vďaka vám môžu mať lepšiu budúcnosť. Doprajte deťom kvalitné vzdelanie

Vysoká škola nie je zadarmo

Aj napriek tomu, že samotné štúdium je na Slovensku bezplatné, výdavky, ktoré sú s ním spojené nie sú zanedbateľné. Bez podpory rodičov, alebo práce, či brigády to dnes študenti zvládnu len ťažko. Štatistiky uvádzajú, že priemerné výdavky študenta počas 5 rokov štúdia na vysokej škole na Slovensku sú na úrovni 14 000 eur. To znamená približne 230 eur mesačne. V týchto výdavkoch je zahrnutá nutná spotreba na ubytovanie, stravu, vzdelávacie pomôcky a cestovné náklady. V prípade štúdia v zahraničí, alebo napríklad výmenného pobytu v projekte Erasmus, sa aj s príspevkom či grantom výdavky môžu zvýšiť aj o 1000 eur na rok.

Ako sú na tom vaše deti?

Plánujú vaše deti študovať na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí? Podarí sa Vám zabezpečiť im podporu, ktorú pri štúdiu nevyhnutne potrebujú, alebo budú odkázaní sami na seba? Tatra banka v piatok 21. 9. oficiálne spustila iniciatívu #vdakavam, v ktorej vyzýva ľudí k tomu, aby sa poďakovali svojim rodičom za ich podporu počas vysokej školy. Viacero známych osobností, medzi nimi napríklad Sajfa, moderátorka Európy 2 Becca alebo herec Vlado Kobielsky, ale aj množstvo bežných ľudí, sa do aktivity zapojilo a sociálne siete zaplavili krásne príbehy spojené s poďakovaním rodičom.

Zapojte sa aj vy

Tatra banka zároveň na svojom profile nabáda ďalších, aby svoje poďakovanie označili hashtagom #vdakavam a spoločne tak poukázali na to, čo všetko robia rodičia pre svoje deti. Na zabezpečenie lepšej budúcnosti svojim deťom pripravili v Tatra banke taktiež špeciálny produkt Sporenie Vzdelanie, ktorý slúži na to, aby ste deťom sporili na vzdelanie. “Čím skôr svojim deťom sporiť začnete, tým menšiu sumu Vám stačí mesačne odkladať. Čím vyššiu sumu budete sporiť, tým viac im zároveň uľahčíte vstup do sveta nás, dospelých.” hovorí Marek Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM z Tatra banky.

Pozrite si viac o iniciatíve #vdakavam a sporení na vzdelanie.

Zdroj: Instagram

- reklamná správa -