FOTO Mechanik pri oprave auta našiel na palubnej doske krátky odkaz: Hneď ho rozplakal

Rok 2020 je pre väčšinu pomerne nepríjemným obdobím, kedy sa udialo viac zlých udalostí než tých dobrých. Nie všetko je ale také tmavé a pesimistické, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Svoje o tom vie istý automechanik, ktorý sa na Reddite podelil s vlastným príbehom. Pri opravovaní pokazeného auta našiel na palubnej doske prilepený odkaz od svojho dieťaťa. "Milujem ťa, ocko," stálo v ňom.

Mnohých užívateľov táto správa dojala. Dokonca sa zdá, že do týchto "koronových čias" priniesla svetielko nádeje. "Táto malá poznámka v aute zákazníka mi dnes pripomenula ďalší dôvod, prečo robiť túto prácu," okomentoval muž odkaz. "Každá vec, ktorú robíme, má vplyv na celú rodinu a je v našich rukách, aby sme ju udržiavali v bezpečí. Bez ohľadu na to, ako frustrujúce to môže byť, toto mi pripomína, aké dôležité je robiť svoju prácu správne," dodal.

Veľa ľudí priznalo, že ide o najlepší príspevok, aký tento rok videlo. Ďalší si vďaka tomu uvedomili, aké dôležité je počuť slovíčko "ďakujem". Jeden z čitateľov príspevku si však neodpustil cynický komentár a uviedol, že automechanik si mohol odkaz napísať sám a prilepiť ho do auta.