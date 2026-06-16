Polícia spúšťa kampaň „Hejt nie je názor“: Varuje pred rastúcou online nenávisťou

BRATISLAVA - Polícia spúšťa osvetovú kampaň „Hejt nie je názor“. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Úvodným videom na sociálnych sieťach otvárame diskusiu o tom, kde končí kritika a kde sa začína nenávisť. Komentáre, ktoré vo videu zaznejú, nie sú vymyslené. Ide o skutočné príspevky zverejnené na internete, s ktorými sa príslušníci Policajného zboru stretávajú pri výkone služby,“ priblížil odbor komunikácie.
Hranica medzi kritikou a nenávisťou
Cieľom kampane nie je podľa neho obmedzovať slobodu prejavu ani umlčiavať kritické názory. Kritika je prirodzenou súčasťou demokratickej spoločnosti a polícia ju rešpektuje. Rozdiel však existuje medzi vecnou kritikou a nenávistnými prejavmi, tvrdia policajti.
Rady proti online nenávisti
V nasledujúcich týždňoch bude Policajný zbor prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom. Zároveň vyzýva verejnosť, aby sa pred zverejnením komentára zamyslela nad tým, či by rovnaké slová povedala aj osobne. „Online priestor by mal byť miestom diskusie, nie nenávisti,“ dodal odbor komunikácie. Uviedol tiež, že ak sa človek stane obeťou nenávistných prejavov alebo má podozrenie, že obsah na internete prekračuje zákonné hranice, môže sa obrátiť na políciu.