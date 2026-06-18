Fyzický útok na východe: Dvaja muži obvinení po brutálnom napadnutí a bodnutí chrbta

Ilustračné foto (Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)
HUNCOVCE - Polícia obvinila dvoch útočníkov, ktorí napadli muža v obci Huncovce v Kežmarskom okrese. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v utorok (16. 6.) okolo 17.00 h na verejne prístupnom mieste. Obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu a trestného činu výtržníctva čelia muži vo veku 29 a 16 rokov.
„Mladší z obvinených pristúpil k 23-ročnému mužovi a drevenou nohou od stola ho udrel do hlavy. Napadnutý muž spadol na zem, kde ho starší z útočníkov neznámym ostrým predmetom bodol do chrbta,“ uviedla hovorkyňa. Obaja útočníci skončili v cele policajného zaistenia. Ak sa im vina preukáže, podľa zákona im hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.