Richter pokarhal Šutaja Eštoka za náhly vyhadzov Šalitroša a Migaľa: Zodpovednosť nechali za dverami!

BRATISLAVA - Politické dianie je veľmi búrlivé, no už to vyzerá, že sa koaličná väčšina na februárovú schôdzu nakoniec poskladá. Ešte predtým však dostal minister vnútra a koaličný líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok jednu politickú "poznámku" od staršieho a skúseného partnera zo Smeru-SSD. Konkrétne ide o exministra práce Jána Richtera, ktorému sa nepáči, ako narýchlo sa pristúpilo k zmene personálneho zastúpenia v Hlase.

Koalícia sa totiž pred utorkovou schôdzou, ktorá začne 4. februára, spolieha na krehkú väčšinu 77 hlasov, pričom aj tie sa skladajú z niektorých odídených poslancov v rámci koalície. Sú nimi skupiny huliakovcov a dvojice bývalých migaľovcov v podobe Jána Ferenčáka a Romana Malatinca.

Tieto skutočnosti si evidentne uvedomuje aj Richter, ktorý by bol zjavne šťastnejší s istejšou 79-tkou. Tá by bola tvorená aj odídenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorí však už v koaličnom Hlase-SD nemajú miesto.

Zodpovednosť za koalíciu a vyhodenie dvojice poslancov bez mihnutia oka

Práve preto Richter vypustil kritiku aj smerom na predsedu Hlasu. "Nie je úlohou predsedu vlády riešiť vnútrostranícke spory koaličných partnerov, tie si musia vyriešiť sami. Každá koaličná strana je zodpovedná za svojich poslancov a mala by garantovať plnú podporu vládnym či koaličným poslaneckým návrhom," začal Richter.

"Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok na to zrejme nemyslel , keď bez mihnutia oka zo strany vylúčil rebelujúcich poslancov. A nemyslel na to ani predseda strany SNS Andrej Danko, keď sa pred kamerami začal naťahovať s odídencami okolo Rudolfa Huliaka. Kolegovia z koalície síce tvrdia, že chcú pokračovať v plnení volebných sľubov, to sa však robí naozaj ťažko, ak v parlamente nemá koalícia garantovanú väčšinu," odkázal nespokojný Richter.