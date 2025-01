Hnutie Slovensko by zmenu Ústavy SR podporilo len za splnenia TÝCHTO podmienok

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Slovensko by prípadnú zmenu Ústavy SR v hodnotových otázkach podporilo len za splnenia troch podmienok. Návrh by museli podľa nich predložiť poslanci za opozičné KDH, nie premiér Robert Fico (Smer-SD). Trvajú tiež na tom, aby súčasťou návrhu bolo aj zrovnoprávnenie platov mužov a žien. Ďalšou podmienkou je verejný prísľub od kresťanských demokratov, že sa nebudú žiadnym spôsobom podieľať na zmene volebného systému v SR. Vyplýva to z vyjadrenia lídra hnutia a poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Matoviča na stredajšej tlačovej konferencii.