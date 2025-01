Ustúpia nespokojným poslancom? Minister Taraba pripustil zmeny vo vláde: V hre sú tieto ministerstvá

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Posledné hodiny a dni boli pre vládnu koalíciu perné. Vylúčenie dvoch rebulujúcich poslancov Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa, rozhodnutie o nehlasovaní v parlamente zvyšných dvoch Migaľovcov Jána Ferenčáka a Romana Malatinca do času, kým sa celá situácia nevyrieši, ostré slová Matúša Šutaja Eštoka smerom k rebelujúcim poslancom – to je zlomok toho, čo sa udialo počas víkendu. Sám premiér Robert Fico priznal, že ho kroky koaličného partnera - strany Hlas prekvapili, keďže koalícia má 79 poslancov aj spolu s trojicou poslancov okolo Rudolfa Huliaka, ktorí podporu koalícii taktiež podmieňujú požiadavkami. Bez štvorice Migaľovcov, ktorí odmietajú hlasovať v parlamente, tak majú len 75 hlasov.

Čaká nás rekonštrukcia vlády?

Nové informácie priniesol do celého problému v nedeľu v diskusnej relácii Na telo šéf evnvirorezortu Tomáš Taraba, podľa ktorého nie je vládna koalícia v menšine. Verí však, že sa premiérovi podarí situáciu vyriešiť. Ten však v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy povedal, že riešenie situácie s nespokojnými poslancami si majú vyriešiť strany Hlas a SNS sami, on zodpovedá len za stranu Smer. Podľa Tarabových slov však vláda hľadá riešenie pre nespokojných koaličných poslancov a konštatoval, že sa črtá dohoda. „Pokiaľ bude rokovanie parlamentu, máme záujem, aby situácia bola vyriešená tak alebo onak. Pán premiér to do prvého rokovania vyrieši,“ povedal. Zdôraznil však, že nezaradení poslanci by mali jasne definovať svoje ďalšie pôsobenie.

Samotný Taraba ale pripustil, že v hre sú zmeny na ministerstvách. Nie je však podľa neho reálne, aby si vzbúrení Migaľovci pýtali rezort vnútra, ako to prezentoval Matúš Šutaj Eštok. Niektoré ministerstvá a posty sú podľa šéfa envirorezortu nedotknuteľné. Rovnako uviedol, že sa nechystá odísť z ministerstva životného prostredia, ktoré žiadal naopak Rudolf Huliak. Predstavil však možnosti, ktoré ministerstvá by boli k dispozícii. „Ak by Hlas na predsedu parlamentu ponúkol Rašiho a ten by prešiel, tak sa uvoľní post na MIRRI. To vidím ako jedno ministerstvo, o ktorom sa dá rokovať. Druhé je ministerstvo športu a cestovného ruchu,“ uviedol Taraba. Ministerstvu športu a cestovného ruchu šéfuje Dušan Keketi. Richard Raši je minister investícii a regionálneho rozvoja a informatizácie. Otázne však je, ako dopadne otvorenie februárovej schôdze, ktorá začína v utorok 4. februára. Taraba však predpokladá, že takýto stav nebude dlho trvať a upozornil, že viacerí vládni poslanci sú nespokojní s tým, v akom stave sa koalícia nachádza.

Opozičná poslankyňa Mária Kolíkova tvrdí, že vládna koalícia má v súčasnosti len 72 istých hlasov a dodala, že jedinú cestu vidí v predčasných voľbách.