AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda pri Galante: Cesta je neprejazdná! Hrôzostrašná bilancia

(Zdroj: Topky)

Aktualizované 20:29 K celej veci sa vyjadrili aj trnavskí policajti. "Policajti boli vyslaní na miesto vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala na hlavnom ťahu medzi mestami Galanta a Sládkovičovo. Podľa prvotných informácií došlo, z doposiaľ nezistených príčin, k zrážke 3 osobných áut Porsche, Ford a Kia, z ktorých sa dve, Porsche a Ford, zrazili čelne. Porsche skončilo mimo cestu, Ford na ceste na boku. Práve v ňom zostali 2 zakliesnené osoby," upozornili na sociálnej sieti. Ako dodali, 74-ročný vodič Fordu žiaľ utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Jeho 69-ročnú spolujazdkyňu previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice. Zranenia utrpel aj vodič z Porsche. "Policajti podrobili vodičov áut Porsche a Kia dychovým skúškam, s negatívnymi výsledkami. To, či mohol byť starší vodič pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z odobratej vzorky krvi. Polícia musela cestu na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Jazdite opatrne a vždy sa sústreďte na situáciu na ceste," uzavreli.

PRVÁ TRAGICKÁ NEHODA V NAŠOM KRAJI V TOMTO ROKU ČELNÁ ZRÁŽKA SI VYŽIADALA 1 OBEŤ 🚨 Policajti boli vyslaní na miesto... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Saturday, January 25, 2025

Informáciu o nehode potvrdili záchranári. "Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo dnes po 17.30 ambulancie záchrannej zdravotnej služby k dopravnej nehode osobných áut do Galanty smer Sládkovičovo," informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Danka Capáková. Ako následne po 19:45 dodala, pri nehode utrpel smrteľné zranenie 74-ročný muž. "69-ročná žena bola s polytramou transportovaná do nemocnice v Trnave a 27-ročná žena s povrchovými poraneniami krku a ďalšími zraneniami bola transportovaná do nemocnice v Galante," uviedla.

Podľa Zelenej vlny STVR sa čelne zrazili dve autá a cesta je neprejazdná. "Autá do 12 ton to obídu cez Gáň, autá nad 12 ton po R1 pri Seredi," informovali na sociálnej sieti X.