Mrazivé detaily tragickej nehody v Žiline: Robotníkom (†23, †48) sa cesta do práce stala osudnou

ŽILINA – Dvojica robotníkov z východu vo veku 23 a 48 rokov sa už žiaľ domov z pracovnej cesty nevráti. O život ich pripravila tragická nehoda na výjazde zo Žiliny do Martina, kde v utorok skoro ráno z doposiaľ nezistených príčin prešiel 26-ročný vodič Kie do protismeru a čelne sa zrazili s protiidúcim kamiónom.

Tragická utorková nehoda v Žiline si vyžiadala dva životy. "Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo po 6:30 h ambulancie záchrannej zdravotnej služby na Košickú ulicu do Žiliny k dopravnej nehode kamióna a osobného auta. Lekár na mieste skonštatoval smrť 23-ročného a 48-ročného muža," povedala pre Topky hovorkyňa Operačného strediska záchrannej a zdravotnej služby Danka Capáková.

V osobnom aute cestovali štyria robotníci z východného Slovenska za prácou a cez Žilinu pravdepodobne len prechádzali, informuje Nový čas. Ďalších dvoch, 26-ročného vodiča a 46-ročného spolujazdca transportovali vo vážnom stave do nemocnice v Žiline. "Šofér kamióna bol ošetrený ambulantne, pričom utrpel tržnú ranu na hlave. Dvaja muži z osobného vozidla utrpeli ťažké zranenia a rozsiahle zlomeniny viacerých častí tela. Spolujazdec zo zadnej časti auta utrpel aj poranenie brušnej dutiny a šofér pneumotorax," priblížila Fialová s tým, že obaja pacienti sú v kritickom stave.

Vodič prešiel do protismeru

Podľa doterajšieho vyšetrovania 26-ročný vodič osobného auta Kia Sportage idúci v smere z Martina do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s oproti idúcim nákladným motorovým vozidlom. "Pri dopravnej nehode utrpeli dvaja spolujazdci z osobného motorového vozidla zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Cesta musela byť z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov nehody, na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.