Vážna dopravná nehoda v Prešove: Polícia hľadá svedkov

Ako povedala, 65-ročný muž viedol osobné motorové vozidlo značky Toyota RAV4, pričom došlo k zrážke so 61-ročnou chodkyňou, ktorá v tom čase prechádzala cez cestu. "Po náraze chodkyňu odhodilo do protismeru, v dôsledku čoho narazila do protiidúceho osobného motorového vozidla značky KIA Ceed. Vodiči ani chodkyňa neboli pod vplyvom alkoholu. Presná príčina dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia jej účastníkov je v štádiu objasňovania," uviedla Ligdayová.

Polícia žiada svedkov, ktorí videli túto dopravnú nehodu a mohli by poskytnúť bližšie informácie, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0961 80 3516 alebo na čísle 158. Informácie môžu prípadní svedkovia poskytnúť aj prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.