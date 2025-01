ŠOKUJÚCE zábery! Influencer sa vkradol do základných škôl, nikto si nič nevšimol: Verejnosť a rodičia sú pobúrení

(Zdroj: Repro foto Instagram/michelalmarri)

PIEŠŤANY - Verejnosť pobúrilo video influencera, ktorý sa nepozorovane vkradol do priestorov dvoch základných škôl v Piešťanoch a dokonca si dal obed v školskej jedálni. Všetko si popri tom natáčal. Po zverejnení záberov sa zdvihla vlna kritiky a to nielen u rodičov, ktorí sú z toho znepokojení.

"Dá sa vkradnúť zadarmo na základnú školu a dať si tam zadarmo obed? Ako prvé musíme splynúť so žiakmi na základke, tak som sa podľa toho obliekol," hovorí na začiatku videu mladý influencer. Následne začal podrobne opisovať, ako sa mu podarilo dostať do školy. Najskôr išiel priamo cez vchod, no dvere boli zatvorené a zamestnankyňa školy ho dnu nevpustila ani po vymyslenom príbehu, že prišiel po brata do školy.

Hľadal teda inú možnosť, ako sa dostať dnu. Cez nestrážený zadný vchod vkĺzol do priestorov školy a už sa ocitol medzi deťmi, ktorých zábery sú bez rastrovania súčasťou videa. Na to, aby dostal obed, podplatil jedného zo študentov 5 eurami, ktorý mu za to odovzdal čip. Následne mu kuchárky vydali jedlo, ktoré zjedol v jedálni medzi žiakmi.

Pobúrená verejnosť

Okrem tejto školy sa mladík dostal aj do druhej základnej školy, kde nemusel prekonať žiadnu prekážku. Do administratívnej budovy, kde je aj školská jedáleň, sa medzi školákov dostal za pár minút. Dvere boli totiž otvorené, bez videovrátnika a bez problémov sa naobedoval.

Konanie mladého influencera pobúrilo verejnosť a postavilo rodičov na nohy. Aj pod jeho videom sa to hemžilo znepokojenými reakciami. "Že sa dospelý človek vie dostať nepozorovane do školy medzi malé deti, je dosť zlé," zareagovala jedna v komentároch. "Ako rodiča by ma to dosť znepokojilo, že niekto dáva návod na to, ako sa tam dostať," uviedol ďalší. Iný však uviedol, že len poukázal na slabú bezpečnosť škôl a že deti nie sú v bezpečí.

Incidentom sa venovala aj TV Markíza, ktorá sa vydala do dotknutých škôl zistiť, ako je možné, že sa cudzí človek dostane dnu. Riaditeľka jednej z piešťanských škôl sa k incidentu odmietla vyjadriť. Vedenie druhej školy sa odvolalo na nedostatok financií, ktoré by im pomohli zabezpečiť budovu, do ktorej sa chodia žiaci stravovať. Prípad rieši polícia, ktorá zdokumentovala priestupok v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Influencer v reakcii na pobúrenú verejnosť a kritické komentáre uviedol, že nešlo o zlý úmysel. Vysvetliť to chce aj polícii. K videu sa chce vyjadriť vo štvrtok.

