Opoziční poslanci rokujú so zástupcami českej snemovne

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady SR rokujú v pondelok v Bratislave so zástupcami Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a senátorov českého parlamentu. Ide o česko-slovenskú platformu, ktorá má vytvárať priestor na dialóg, konzultácie a informácie, čo sa v krajinách deje, informoval poslanec Juraj Krúpa (SaS).

SaS a PS so zástupcami Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR na tému: Ochrana demokracie, právneho štátu a slobodných médií (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Zažívame naozaj turbulentné medzinárodné časy. Vidíme, že medzinárodnopoliticky sa naša situácia nevyvíja úplne ideálne," podotkol Krúpa. Hrozby sa podľa neho týkajú tak Slovenska ako aj Česka. "Je dôležité, aby sme v komunikácii a dialógu pokračovali naďalej," povedal. Parlamentnú diplomaciu považuje predseda Výboru pre bezpečnosť Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Pavel Žáček za dôležitý druh komunikácie medzi štátmi a politikmi o to viac, ak sa týka Slovenska. Spochybňovanie členstva SR v NATO je pre nich neprijateľné a tieto vyjadrenia spochybňujú aj kolektívnu obranu. Každá krajina potrebuje partnerov a spojencov na to, aby bola vplyvná a efektívna, tvrdí poslanec Tomáš Valášek (PS). Preto ho mrzí, ako vláda Roberta Fica (Smer-SD) tieto partnerstvá ničí.

Tomáš Valášek (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nechceme to nechať len tak, preto konáme. (...) Strany, ktoré majú podobné vnímanie sveta, sa snažia udržať ten plamienok česko-slovenskej parlamentnej spolupráce čo najviac pri živote, aby tu bolo na čom budovať a tento vzťah nezanikol," skonštatoval Valášek. KDH je podľa jeho podpredsedu a poslanca Mariána Čaučíka presvedčené, že cesta Slovenska je v úzkej spolupráci s partnermi v EÚ a českými partnermi. Mieni, že táto spolupráca SR zabezpečí rozvoj demokracie, ekonomický rozvoj a bezpečnosť.

Člen českého senátu David Smoljak si myslí, že prodemokraticky zmýšľajúci politici sa musia spojovať, aby uhájili vládu práva a nezávislosť inštitúcií. "To je najdôležitejší dôvod, prečo by sa podobné platformy mali uskutočňovať a pokračovať vo svojej práci," uviedol. Poslanec českej snemovne Martin Exner poukázal na to, že obe krajiny sú členmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a členovia musia v týchto štruktúrach plniť svoje záväzky a byť dobrými partnermi.