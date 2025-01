Zrážka troch áut! Polícia vyšetruje nehodu v obci Drienovec, zranilo sa šesť ľudí

Zrážka troch áut v obci Drienovec si vyžiadala 6 zranených. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

archívne video

Podľa doterajších zistení jeden z vodičov smeroval na Moldavu nad Bodvou, keď pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla narazil do stojaceho auta, ktoré čakalo na odbočenie vľavo do obce Drienovec a dávalo prednosť oproti idúcemu autu. Náraz posunul vozidlo do protismeru, kde sa zrazilo s oproti idúcim autom.

"Polícia miesto nehody dôkladne zdokumentovala aj za účasti znalca z odboru cestná doprava," doplnila hovorkyňa s tým, že bližšie okolnosti, presná príčina vzniku nehody a miera zavinenia účastníkov sú predmetom vyšetrovania.