Kedy budú dáta katastra obnovené? Hekeri si pýtali výkupné 12 miliónov dolárov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR ani Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v súčasnosti nevedia povedať, kedy budú dáta katastra obnovené. Po neformálnej diskusii s predsedom ÚGKK SR Jurajom Cellerom a riaditeľom NBÚ Romanom Konečným to vyhlásili predstavitelia opozície. Poslanci mali pôvodne rokovať na zasadnutí výboru na kontrolu NBÚ, no ten nebol uznášaniaschopný, keďže koaliční členovia na ňom chýbali.

"Dobrou správou je, že ÚGKK má viacnásobné zálohy, že má štyri zálohy, z ktorých iba jedna bola napadnutá, kompromitovaná a jednoducho porovnaním týchto databáz sa dá zaručiť, že budeme mať obnovené funkčné dáta," uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Horecký (KDH). Hekeri si podľa neho zároveň pýtali za odblokovanie dát výkupné 12 miliónov dolárov, ktoré štát nezaplatil.

archívne video

Ján Hargaš o aktuálnej situácii v súvislosti s katastrom (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanec NR SR Ján Hargaš (PS) dodal, že aktuálne neexistuje záruka, že neverejné dáta občanov neboli zneužité. Uviedol tiež, že najnovšie zálohy sú k piatku 3. januára a teda nemusia byť úplné, pretože k útoku došlo 5. januára. Hargaš upozornil, že katastre na okresných úradoch, ktoré sú podľa rezortu vnútra opäť spustené, naplno nefungujú. Predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázal, že štát zatiaľ nevie povedať, kto je za kybernetickým útokom. "Nevieme zatiaľ povedať, kto útočil, nevieme povedať, akým spôsobom sa ten útok presne udial alebo teda cez aké miesto," uviedol.

SaS naďalej požaduje odvolanie predsedu ÚGKK SR Cellera

"Piateho sa útok stal, ráno, a siedmeho prišiel do roboty. Viete, mne keby zmizol úrad, tak by som za 48 hodín vedel prísť aj zo Sydney," uviedol poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS). Celler, ktorý sa na stretnutí zúčastnil, uviedol, že dôvody na svoje odstúpenie nevidí. "Ja som urobil, čo som mal," povedal novinárom po stretnutí s poslancami. Podľa riaditeľa NBÚ Konečného je predčasné hovoriť, či ÚGKK SR zlyhal v kybernetickom zabezpečení svojich systémov.

"Úrad vie postihnúť kataster, ale na to, aby sme ho postihli, my tam musíme poslať kontrolu, ktorá normálne procesne zaistí tieto informácie a môžeme aj nariadiť audit, ale dneska by sme nemali čo auditovať, nakoľko táto infraštruktúra momentálne na katastri nie je použiteľná," vysvetlil Konečný. Pracoviská katastrálnych odborov boli v uplynulých dňoch dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Ten zasiahol informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov.

KDH iniciuje zvolanie pôdohospodárskeho výboru

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pre kybernetický útok na počítačové systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR iniciuje mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej Rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár."Iniciujem mimoriadny pôdohospodársky výbor, pretože sú podozrenia z neoprávneného zásahu do systému katastra nehnuteľností. Ochromenie katastra po kybernetickom útoku ovplyvnilo množstvo občanov, podnikateľov a inštitúcií," uviedol člen výboru Marián Čaučík (KDH). Na rokovanie výboru by podľa neho mali prísť situáciu vysvetliť minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), predseda ÚGKK SR Juraj Celler a riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec NR SR Peter Stachura (KDH) potvrdil, že hnutie trvá na poslaneckom prieskume na ÚGKK SR. Rokovanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ, na ktorom chcelo prieskum iniciovať, poslanci neotvorili, pretože výbor nebol uznášaniaschopný. Pracoviská katastrálnych odborov boli v uplynulých dňoch dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Ten zasiahol informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov. Ministerstvo vnútra SR informovalo, že od pondelka (13. 1.) a utorka niektoré katastrálne odbory opäť fungujú. Opozícia to spochybňuje. NBÚ ani ÚGKK SR podľa opozičných predstaviteľov na utorkovej formálnej diskusii nevedeli uviesť, kedy by mohli byť katastre spustené naplno a dáta obnovené.