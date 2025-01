SaS kritizuje premiéra Fica: Recipročné opatrenia voči Ukrajine by poškodili domácu ekonomiku

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) kritizujú výstupy z rokovania predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) s predstaviteľmi Európskej komisie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Bruseli na tému zastavených dodávok ruského plynu cez územie Ukrajiny. Vláda mala podľa nich dostatok času zabezpečiť alternatívne trasy dodávok plynu na naše územie. Ak by došlo k prijatiu recipročných opatrení voči Ukrajine, doplatilo by na to iba Slovensko, uviedli vo štvrtok predstavitelia SaS.