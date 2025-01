Trump sa vraj chystá na Slovensko a to už ČOSKORO! Tajomstvo malo uniknúť z Úradu vlády

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Scuteri)

Ako uviedol Zaorálek v relácii 360° na CNN Prima News, informácie o chystanej návšteve šéfa Bieleho domu unikajú z Úradu vlády SR. "Hovorím to s tým rizikom, že to ešte nie je oficiálne, ale viem to bezpečne," povedal vo vysielaní.

archívne video

Premiér ponúka Slovensko na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Schôdzka by sa podľa všetkého mala uskutočniť vo februári. Podľa bývalého českého ministra diplomacie Cyrila Svobodu však fakt, že sa návšteva pripravuje, ešte nemusí nič znamenať. Spomenul aj možné stretnutie Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Fica a Trumpa podľa exministrov spája negatívny pohľad na Zelenského

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ponúkol v decembri Slovensko ako vhodnú krajinu na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu. Podľa Svobodu by však s mierovým rokovaním v Bratislave museli súhlasiť všetky zainteresované strany."Počúval som Ficov prejav a on v ňom hovorí, že sa v Bratislave môžu uskutočniť rôzne diplomatické rokovania, nielen summit. Ak by sa to Slovákom podarilo a prial by som im to, bol by to veľký úspech," zhodnotil.

Podľa Zaorálka slovenského premiéra a amerického prezidenta spája negatívny pohľad na ukrajinského prezidenta, ktorý je v Trumpových očiach spájaný s jedným z pokusov o jeho impeachment. Exminister sa v súvislosti s Ficom a Ukrajinou vrátil do roku 2009, kedy šiel prosiť do Kyjeva o plyn vtedajšiu premiérku Juliju Tymošenkovú. "Sťažoval sa, že tam musel hodiny čakať a dokonca vyhlásil, že ako sa k nemu chovala Ukrajina, že to sa mu ani v Rusku nikdy nestalo," spomínal Zaorálek.