Novoročný príhovor prezidenta: Pellegrini to povedal jasne, prezidentský palác nebude pobočkou vlády ani centrom odporu

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Prezidentský palác nebude v roku 2025 ani pobočkou úradu vlády, ani politickým centrom odporu voči nemu. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol vo svojom novoročnom príhovore.

Hlava štátu želá slovenskej vláde odvahu, aby v novom roku urobila zásadné kroky v kľúčových oblastiach, kde ľudia potrebujú vidieť skutočné riešenia. Praje jej, aby chápala, že hlavné bremeno jej práce stále leží doma a nie v zahraničí. Vláda by podľa Pellegriniho mala sústrediť svoju energiu tam, kde to prinesie úžitok celej spoločnosti. Taktiež apeluje, aby nemíňala energiu vo vzájomných sporoch alebo v témach, ktoré možno na chvíľu zaujmú a vyvolajú emóciu, ale nijako nezlepšia každodenný život ľudí na Slovensku.

NECH SLOVENSKO V NOVOM ROKU SPREVÁDZA ĽUDSKOSŤ, NÁDEJ A POROZUMENIE 🇸🇰 Veľmi nám všetkým želám, aby sme každý jeden deň... Posted by Peter Pellegrini on Wednesday, January 1, 2025

"Vlani napríklad vláda prijala odvážne rozhodnutie, keď sa rozhodla postaviť na Slovensku novú jadrovú elektráreň. Ale presne takéto odvážne a zásadné rozhodnutia s dlhodobým dosahom na život celej krajiny potrebujeme aj v ďalších oblastiach," skonštatoval Pellegrini. Zároveň poukázal na to, že vláda by mala byť svojimi odvážnymi rozhodnutiami v mnohých oblastiach základom dlhodobej prosperity SR a silnej konkurencieschopnosti v európskom i vo svetovom meradle. Pellegrini deklaruje, že v budúcom roku bude robiť všetko pre to, aby sa tieto dlhodobé, náročné a dôležité témy aktívne otvárali a riešili. Prezidentský palác bude podľa neho vždy miestom, kde sa hľadá dlhodobá vízia pre Slovensko a kde sa otvárajú zásadné otázky budúcnosti krajiny.

Je legitímne hľadať zahraničnú spoluprácu

Je legitímne hľadať zahraničnú spoluprácu aj mimo základných, trvalých a nemenných zväzkov v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO). Táto spolupráca by však mala prinášať konkrétne a hlavne hmatateľné výsledky pre Slovensko a jeho obyvateľov. Nesmie sa vôbec odrážať v zhoršenej kvalite európskych a transatlantických vzťahov, ktoré sú pre Slovensko kľúčové a ku ktorým sa vlani prihlásili všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Vo svojom novoročnom príhovore to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

archívne video

Prezident SR Peter Pellegrini a jeho dojímavý odkaz po návšteve Centra pre deti a rodiny (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Želá si, aby mier vládol nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine, v pásme Gazy a vo všetkých častiach sveta, ktoré sú sužované vojnami a krvavými konfliktmi. "Pretože v týchto vojnách a konfliktoch ide síce navonok o deklarované hodnoty, ale ich skutočným výsledkom je, že každý jeden deň zomierajú nevinní ľudia a neskutočne trpia ženy a deti. A toto utrpenie v 21. storočí je strašnou hanbou celej našej civilizácie," skonštatoval Pellegrini.

Nastolenie mieru na Ukrajine by bolo podľa neho tou najkrajšou oslavou 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré si v tomto roku Slovensko pripomenie. Myslí si, že ak Slovensko môže nastoleniu tohto mieru reálne pomôcť, je povinné tak čím skôr urobiť. Prezident zároveň poukázal na to, že Slováci oprávnene očakávajú, že sa vláda bude venovať predovšetkým ich problémom a robiť kroky na zlepšovanie ich života. "Ľudia cítia, že možnosti Slovenska vo svetovej politike majú svoje limity. A nikdy nesmú mať pocit, že popri riešení medzinárodných tém na nich vláde akosi neostal čas a energia," poznamenal Pellegrini.

Ľudia nemusia hľadať svoju hodnotu v obdivovaní cudzích krajín

Mať vlastný štát je dar, ktorý si treba vážiť. Ľudia nemusia hľadať svoju hodnotu v obdivovaní cudzích lídrov, krajín či mocností. Slovensko má vlastné úspechy, vlastných hrdinov a svoju vlastnú jedinečnú cestu, na ktorú môže byť právom hrdé. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini vo svojom novoročnom príhovore. "Sme štátom, ktorý si svoju identitu nebudoval na krutosti či útlaku iných. Naša história je aj príbehom pomoci, súcitu a odvahy. Keď iní potrebovali pomoc, Slováci dokázali otvoriť svoje srdcia aj dvere. Toto je dedičstvo, ktoré musíme niesť ďalej - jednoducho, byť krajinou dobrých ľudí," pripomenul Pellegrini.

Tvrdí, že je len na ľuďoch, aký obraz dajú Slovensku a kam ho do budúcnosti nasmerujú. Pellegrini deklaruje, že on ako prezident bude naďalej konať tak, aby sa Slovensko namiesto rozdeľovania spájalo a aby ľudia cítili viac solidarity, dôstojnosti a ľudskosti. Hlava štátu sa zároveň obracia na ľudí, aby aktívne prispeli k zmiereniu a porozumeniu v spoločnosti. "Nepohŕdajme teda ľuďmi za ich politický názor, pretože presne to je základný kameň rozdeľovania národa prostredníctvom politiky. Nedovoľme, aby politika rozdeľovala rodiny, priateľov či kolegov. Nehľaďme na politikov ako fanúšikovia, ktorí tých svojich bezbreho obdivujú a tých druhých z celého srdca nenávidia," skonštatoval prezident. Táto nenávisť je podľa neho nákazlivá a veľmi rýchlo sa prenesie z politikov na voličov. Potom vznikne epidémia vzájomnej nenávisti, ktorá je skazou každého národa a spoločenstva, pretože ho zožiera zvnútra ako ťažká choroba, dodal.

Každodennými činmi môžu ľudia prispieť k tomu, aby sa slovenský národ vrátil k svojej vnútornej jednote a súdržnosti, ktorá Slovákom pomohla vždy v historicky najťažších chvíľach, povedal Pellegrini. Je za podporovanie zdravej a živej diskusie, no nemožno v nej dovoliť spochybňovanie základných faktov a pravdy. Prezident zároveň želá Slovákom, aby aj napriek neustálemu strašeniu mali čo najviac odvahy a viery vo vlastné sily, s ktorými sa všetky prekážky prekonávajú ľahšie.