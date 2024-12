AKTUÁLNE Premiér Robert Fico prišiel do Moskvy: Rokovanie s Putinom! Politici reagujú, hovoria o hanbe a zrade

Premiér Robert Fico s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. (Zdroj: kremlin.ru)

Ruské televízie odvysielali okolo 17:30 SEČ zábery zo začiatku rokovania medzi Putinom a Ficom. "Rokovania sa skončili," povedal agentúre TASS približne o tri hodiny neskôr Peskov. So spoločným vyhlásením oboch politikov pre tlač sa podľa neho nepočíta.

V piatok srbský prezident Aleksandar Vučić uviedol, že Fico sa chystá rokovať s Putinom v pondelok. Hlavnou témou majú byť práve dodávky plynu. Slovensko odoberá plyn od ruskej spoločnosti Gazprom. Ukrajina už ale od začiatku budúceho roka nechce dovoliť tranzit tejto ruskej komodity cez svoje územie, čo Bratislava kritizuje. "Pokiaľ viem z neoficiálnych zdrojov - a aj keď hovorím neoficiálnych, znamená to, že informácia je pomerne pravdivá -, Robert Fico pocestuje na návštevu k Putinovi ako líder krajiny Európskej únie. Nemusím vám hovoriť, akú reakciu to vyvolá u ostatných lídrov EÚ," povedal Vučič v zmienenom rozhovore.

Slovenský premiér už vo štvrtok povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, s ktorým Fico rokoval na okraj summitu EÚ v Bruseli, úplným odmietaním tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu poškodzuje záujmy Slovenska. Zelenskyj naopak tvrdil, že Kyjev dovolí len tranzit plynu z iných krajín, teda nie z Ruska. V reakcii na sťažnosti Bratislavy, že zastavením tranzitu príde o peniaze, ukrajinský prezident uviedol, že jeho krajina prichádza o oveľa viac. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii.

Fico v novembri oznámil, že sa na budúci rok v máji chystá do Moskvy na oslavy výročia konca druhej svetovej vojny, kam ho pozval Putin. Opozičné strany na Slovensku Ficovu chystanú cestu do Ruska kritizovali. Fico už skôr povedal, že je pripravený hovoriť s Putinom a že po skončení vojny na Ukrajine chce obnoviť štandardné vzťahy s Ruskom. Fico kritizuje protiruské sankcie EÚ a vojenskú pomoc západných krajín Ukrajine.

PS považuje konanie premiéra za hanebné

Cesta premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za ruským prezidentom Vladimirom Putinom je hanbou pre Slovensko a zradou národných záujmov. Ak by mu išlo o tranzit plynu, mal rokovať s ukrajinskou stranou. Vyhlásil to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Konanie premiéra považuje za hanebné a úplne zbytočné.

"Tranzit plynu pre Slovensko má premiér riešiť v Kyjeve. Lenže tam sa bojí ísť, a hlavne mu nejde o skutočné výsledky. Je frustrovaný, unavený, hrá už iba falošné divadlo pre voličov. A pritom zrádza vlastnú krajinu a krok za krokom nás ťahá preč z Európy," zdôraznil Šimečka.

Člen predsedníctva PS a bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok označil Ficovu cestu za zlom v slovenskej zahraničnej politike. "Je to zrada spojencov a aj Slovenska. Je to zlom v našej zahraničnej politike, na ktorý premiér nemá žiadny mandát," poznamenal Korčok.

SaS ostro odsudzuje rokovanie

„Robert Fico je hanbou Slovenska. Rokovať o čomkoľvek s Putinom, ktorého ruky sú od krvi, je zradou nielen voči našej krajine a jej zahraničnopolitickému smerovaniu, ale aj zradou voči našim spojencom z EÚ a NATO. Robert Fico sa správa nie ako predseda suverénnej krajiny, ale ako obyčajný kolaborant. Naša krajina sa tak ocitá v medzinárodnej izolácií. Vladimírovi Putinovi a všetkým servilným proruským politikom odkazujeme, že Robert Fico nehovorí za celý národ,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Reaguje aj Martina Bajo Holečková

“Stretnutie premiéra Fica s Putinom je medzinárodný škandál. Premiér však v Moskve nevybaví nič. Takisto ako nič nevybavil ani v Pekingu. Robert Fico je skúsený politik a dobre vie, že je preňho výhodnejšie, keď sa budú ľudia počas sviatkov zaoberať jeho stretnutím s Putinom a zabudnú pritom na jeho nestabilnú koalíciu, zvyšovanie daní, znižovanie trestov za korupciu, či prepúšťanie zločinovcov z väzenia. Nenaleťme Robertovi Ficovi na tento jeho zúfalý pokus odvrátiť pozornosť od skutočných problémov. Po dnešku je totiž jasné, že Robert Fico je v záujme odvrátenia pozornosti schopný kolaborovať aj s vojnovými štávčmi.”

Aj z Čiech prichádzajú reakcie

Návšteva slovenského premiéra Roberta Fica v Rusku je podľa šéfa senátneho zahraničného výboru Pavla Fischera (za TOP 09) šialený nápad. Fico rokovaním s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ohrozuje svoje okolie i spojencov vrátane Česka, informoval Fischer. Rokovania odsudzujú aj ďalší politici koaličných strán, hovoria napríklad o zrade a ďalšom nemravnom kroku, ktorý poslúži ruským záujmom. Zháňa tiež vyjadrenia zástupcov opozície.

Fischer spomenul, že štáty EÚ sa v roku 2022 zaviazali odísť od ruského plynu a ropy. "Slovensko sedelo za stolom a so záväzkom súhlasilo. Lenže kým ČR sa oslobodila od vražednej závislosti od ruskej energie, ktorá je návyková, Slovensko nesplnilo svoje domáce úlohy," uviedol. Namiesto toho, aby Bratislava problém riešila, ide si vyrokovať do Moskvy nové vazalstvo, myslí si.

Fischer Ficov krok považuje za krátkozraký a nebezpečný. "Vážne hazarduje so suverenitou svojej krajiny. A čo horšie, ohrozuje aj svoje okolie, svojich spojencov, a teda aj ČR," uviedol. Putin podľa neho návštevu využije proti záujmom Slovenska, ale aj štátov EÚ a NATO. "Považujem to za nefér a za veľmi nebezpečné," dodal senátor. Akcia je podľa neho určená predovšetkým pre domáce publikum. "Nebolo by divu, jeho koalícia sa rozpadá. Problém je, že to slovenský premiér robí na cudzí účet," doplnil Fischer.

Predsedníčka snemovne a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napísala, že Ficov krok si "komentár ani nezaslúži". Podpredseda parlamentného výboru pre bezpečnosť Šimon Heller (KDU-ČSL) na sieti X uviedol, že verí, že väčšina Slovákov má rovný chrbát. "Na rozdiel od jedného z nich práve žrebujúceho v Moskve s ušmudlanou čiapočkou," dodal.

Europoslankyňa STAN Danuša Nerudová napísala, že Fico práve "pobozkal prsteň masovému vrahovi v Kremli". "Je to zrada a ďalší nemravný krok, ktorý poslúži ruským záujmom. Robert Fico je pre nás bezpečnostným rizikom," uviedla. Podľa ďalšej europoslankyne Veroniky Vrecionovej (ODS) Fico pri svojom "klanení" v Kremli nič nevyrokuje, zato poslúži ruskému režimu ako "užitočný idiot".

Nová doba. Po Orbánovi se přijel do Kremlu klanět Putinovi i slovenský premiér Fico.



Hlas-SD sa nebude vyjadrovať k rokovaniu

Koaličná strana Hlas-SD sa nebude vyjadrovať k rokovaniu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s Vladimirom Putinom. Potvrdila to hovorkyňa strany Michaela Eliášová. "Nebudeme reagovať," napísala Eliášová.

Fiala aj Lipavský vyzdvihli úlohu vlády smerom k energetickej nezávislosti od Ruska

Úlohu vlády v zabezpečení energetickej nezávislosti na Rusku vyzdvihli vo vyjadreniach pre ČTK v súvislosti s dnešným rokovaním slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom český premiér Petr Fiala (ODS) a minister zahraničných vecí Jan Lipavský (nestr. ). Šéf diplomacie v tej súvislosti tiež označil za prezieravé marcové rozhodnutie o prerušení medzivládnych konzultácií medzi ČR a Slovenskom. Ďalší politici vládnych strán považujú návštevu za šialený nápad, zradu či nemravný krok. Podľa lídra opozičnej SPD Tomia Okamuru je však rokovanie vždy lepšie ako nadávky či urážky.

"Naša zahraničná politika smeruje opačným smerom ako do Ruska, aj preto sme za posledné dva roky prijali rad opatrení, aby sme od neho boli energeticky nezávislí a mohli plyn kupovať od spoľahlivejších partnerov," napísal Fiala. Podľa Lipavského česká vláda zabezpečila nezávislosť od ruských energetických dodávok preto, "aby sme sa nemuseli plaziť pred masovým vrahom".

Lipavský pripomenul tiež rozhodnutie českej vlády prerušiť hlavne pre rozdielne názory na zahraničnú politiku spoločné zasadnutia so slovenským kabinetom. "S každým ďalším krokom slovenskej vlády sa to ukazuje ako prezieravejšie. Myslím na všetkých Ukrajincov, ktorí kvôli Putinovi nemôžu tráviť Vianoce so svojimi blízkymi," povedal Lipavský.

Premiér podľa KDH ohrozuje ľudí na Slovensku

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ohrozuje svojimi skutkami ľudí na Slovensku i ukotvenie krajiny v EÚ a NATO. Posluhovaním ruskému režimu vyčleňuje Slovensko zo spoločenstva, ktoré jasne odsudzuje agresiu Ruska voči Ukrajine. Konštatuje to predseda opozičného KDH Milan Majerský na sociálnej sieti. "To sa ide Fico Putinovi posťažovať na Ukrajinu? O čo premiérovi vlastne ide? Prečo nerokuje s Ukrajinou?" pýta sa Majerský.

Fico prerazil ďalšie dno, tvrdí hnutie Slovensko

Hnutie SLOVENSKO ostro odsudzuje rokovanie Roberta Fica s Vladimírom Putinom a považuje ho za poľutovaniahodný čin. Robert Fico stretnutím s masovým vrahom Putinom prerazil ďalšie dno. Okrem toho, že súčasná vláda totálne ožobračuje ľudí, robí Slovensku obrovskú medzinárodnú hanbu. Je neprípustné, aby si premiér demokratickej krajiny potriasal ruku s človekom zodpovedným za státisíce obetí.