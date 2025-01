Hlas by mal kandidáta na predsedu Národnej rady SR predstaviť na najbližšej schôdzi, tvrdí Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD by mal kandidáta na predsedu Národnej rady (NR) SR predstaviť na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 4. februára. Avizoval to podpredseda strany a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Zároveň ocenil vyhlásenie SNS, v ktorom deklarovala, že podporí do funkcie kandidáta Hlasu.

"Vnímame to radostne. Sme radi, že ešte v minulom roku sa stihlo urobiť vyhlásenie. Chcem sa poďakovať predsedovi SNS, že budú akceptovať to, čo je napísané v koaličnej zmluve, teda že tento post patrí strane Hlas-SD," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii. Otázka nového šéfa parlamentu by sa tak mala vyriešiť na najbližšej schôdzi. Kandidátom do funkcie by mal byť práve Raši.

archívne video

KDH podáva návrh na predsedu Národnej rady SR (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

SNS koncom minulého roka deklarovala, že na najbližšej schôdzi NR SR podporí do funkcie predsedu parlamentu kandidáta zo strany Hlas-SD a že jej líder Andrej Danko sa vzdáva akéhokoľvek nároku na daný post. Odôvodnila to tým, že tému treba definitívne uzavrieť, aby bolo možné riešiť národnoštátne záujmy aj všetky vzniknuté problémy v rámci koalície. Zároveň očakáva, že po tomto kroku dôjde k podpore vládnych návrhov, ako aj k schváleniu nominácií do rady STVR.