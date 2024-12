Nočná naháňačka v uliciach Bratislavy! Policajti zadržali 43-ročnú Češku

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Policajtom sa snažila uniknúť rýchlou a nebezpečnou jazdou, pri ktorej sa z Petržalky dostala do Starého Mesta a následne Ružinova až do Vrakune. "Počas svojej jazdy porušovala pravidlá cestnej premávky a ohrozovala vodičov ostatných vozidiel. Pokračovala až na Kazanskú ulicu, kde sa spolu so spolujazdkyňami pokúšala vystúpiť z vozidla," priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Jana Šimunková.

Policajti pokus o útek zmarili, následne podrobili vodičku dychovej skúške na alkohol, rovnako i testu na drogy. "Ten sa skončil s pozitívnym výsledkom na metamfetamín a amfetamín," upozornila policajná hovorkyňa. Dodala, že zadržaná žena odmietla toxikologické vyšetrenie v nemocnici. "Odmietnutím sa dopustila trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala Šimunková. Policajti žene zadržali vodičský preukaz, v súvislosti s vydaním Európskeho zatýkacieho rozkazu vykonávajú ďalšie potrebné úkony.