VÁŠNE v kauze pupočníkovej krvi! FOTO Tabaková bola synovu krv osobne skontrolovať: Tvrdí, že Marcinková klame

BRATISLAVA - Tému odberov pupočníkovej krvi rozprúdila v októbri poslankyňa Vladimíra Marcinková z SaS, podľa ktorej vytvára neetický biznis. Poukázala na to, že je potrebné vedieť, čo sa deje s pupočníkovou krvou a tiež na to, že využitie tejto krvi je vo svete na ústupe a má len mizivé využitie. Situáciu dal preveriť minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a vyšetruje to aj krajská prokuratúra. K téme sa po dvoch mesiacoch vyjadrila exposlankyňa Romana Tabaková, ktorá si bola osobne skontrolovať odbery. Tvrdí, že Marcinková klame.

Marcinková v októbri vo svojom blogu uviedla, že lekári pri pôrodoch presviedčajú rodičky na odber pupočníkovej krvi ich dieťaťa s tým, že krv má mať veľký potenciál na záchranu ich dieťaťa v budúcnosti. Za odber majú dostávať 100-eurovú províziu od súkromnej spoločnosti Cord Blood Center, ktorá zabezpečuje skladovanie pupočníkovej krvi. Odbery aj skladovanie krvi sú spoplatnené. Firma si za svoje služby účtuje od 690 do 1 490 eur, pričom ročné poplatky za uskladnenie sa pohybujú od 78 do 191 eur. Poukázala aj na experimentálne terapie v holandskom Eindhovene, ktorých výška sa šplhá až na 44-tisíc eur.

Marcinková pripomenula, že už v roku 2011 etická komisia MZ zverejnila obavy z toho, že banku s darcovskými vzorkami tkanív na Slovensku pokrýva komerčná spoločnosť a nemáme ju na verejný účel. Dodala, že aj európska smernica od Slovenska vyžaduje, aby sa banky s tkanivami s pupočníkovou krvou zriadili vo verejnoprospešnom záujme.

Poslankyňa to považuje do veľkej miery za neetický biznis. Dodala, že využitie tejto krvi je vo svete na ústupe. "Rodička by mala vedieť, že odber pre vlastné použitie a platenie skladného má mizivé využitie, a to 0,04 percenta," skonštatovala s tým, že viaceré európske krajiny aj Európska komisia sa vyjadrili, že takýto obchod nepodporujú. Na Slovensku všetky odbery vrátane súrodeneckých aj darcovských zaisťuje Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, ktorý podľa poslankyne stále spadá pod súkromnú spoločnosť.

Riaditeľ registra Zohdy Hamid sa voči "negatívnej kampani" ohradil. Hovorí o cielenej snahe o diskreditáciu. "Princíp fungovania verejných registrov je všade na svete identický a je plne transparentný - ak akékoľvek zdravotnícke zariadenie požiada pre kompatibilného pacienta o jednotku pupočníkovej krvi z registra, jej vydanie je riadne zdokumentované a celý proces prebieha v súlade s platnými slovenskými a európskymi predpismi," deklaroval.

Podľa Tabakovej poslankyňa klame

Vyjadrenia Marcinkovej označila exposlankyňa Romana Tabaková za klamstvá. "Po podvode na EÚ výbore, kde zmanipulovala stanovisko o práve rodičov rovnakého pohlavia, si dávam na ňu pozor. Koľko matiek odhovorila od odberu tkaniva pupočníka, koľkým deťom uškodila. Čas sa nedá vrátiť. Osobne som bola skontrolovať Izákovu pupočníkovú krv a bola som dojatá. Hlavne som sa utvrdila, že som urobila dobre pre zdravie môjho syna," napísala na sociálnej sieti a zverejnila fotografiu s uskladnenou krvou.

Poslankyňa podľa Tabakovej bez dôkazov zavádzala ľudí a hlavne zraniteľné tehotné matky. Tabaková si viaceré fakty overila a tie podľa jej slov ukázali, že pupočníková krv bývalých klientov spoločnosti Cord Blood Center nikdy nebola poskytnutá na liečbu nepríbuzných pacientov a ani na výskum. Pupočníkovú krv požavuje za "dobrú poistku na celý život", ktorá dokáže pomôcť pri rôznych zhubných ochoreniach alebo mozgovej príhode, ale aj detskej mozgovej obrny a autizmu. Podľa nej je všade vo svete nezisková činnosť registrov pupočníkovej krvi verejnosťou oceňovaná.

"Jediné prepojenie medzi neziskovou organizáciou SRPKB a Cord Blood Center je fakt, že obe spoluzakladal MUDr. Zohdy Hamid. Holandskú kliniku, ktorá poskytuje uvedenú liečbu vlastnia holandskí lekári. Cena liečby pre dieťa je 15 až 18 tisíc eur, cena liečby dospelého pacienta okolo od 30 do 45 tisíc eur," tvrdí Tabaková.

Reakcia Marcinkovej

Status Tabakovovej obsahuje tie isté zavádzajúce tvrdenie ako webové stránky a vyjadrenia spoločnosti Cord Blood Center a ďalších organizácií v rovnakom vlastníctve. V reakcii na vyjadrenia Tabakovej pre Startitup to uviedla poslankyňa Marcinková. Hovorí o závažnom porušovaní európskej aj slovenskej legislatívy. "Podľa platného zákona 317/2016 môže byť darovaná pupočníková krv vyvezená zo Slovenska len na účely transplantácie," vysvetľuje Marcinková, podľa ktorej experimentálne terapie na liečbu autizmu, detskej mozgovej obrny či porážky, ktoré Tabaková propaguje, nespadajú do tejto kategórie. "Neexistujú zdravotnícke postupy alebo vyjadrenia európskych lekárskych spoločností, ktoré by povoľovali liečbu pupočníkovou krvou na dané diagnózy," dodala.

„Ide o vysoko neetické obchodovanie so zúfalstvom ťažko chorých ľudí a ich blízkych, ktorí za tieto experimenty v nádeji, že urobia zázrak, platia desaťtisíce eur,“ zdôrazňuje Marcinková, podľa ktorej jej tvrdenia podporuje aj Slovenská hematologická spoločnosť (SHaTS). Tá víta otvorenie diskusie o téme pupočníkovej krvi. "SHaTS opakovane poukazovala na potrebu preskúmania odborného, etického aj právneho rozmeru odberu, uskladnenia a použitia pupočníkovej krvi na autológne účely (na vlastné využitie) v privátnych podmienkach. Upozorňovali sme na širokú problematiku komerčného uskladnenia vrátane informovaného súhlasu, propagácie informácií, finančných aspektov, konfliktu záujmov, vlastníckych práv. Pripomínali sme absenciu legislatívnych podmienok na vytvorenie verejného registra pupočníkovej krvi na alogénne použitie," poznamenala spoločnosť.

Šaško to dal preveriť, rieši to aj bratislavská prokuratúra

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dal preveriť situáciu týkajúcu sa odberov pupočníkovej krvi na Slovensku. Minister potvrdil, že dozor v tejto oblasti nebol vykonaný veľmi dlho. "Túto problematiku vnímam a včera som pozval pani poslankyňu Marcinkovú na odborné rokovanie na rezort, ktoré viedol môj štátny tajomník, z ktorého mám pripravený nejaký úvodný súbor informácií. V nadväznosti na to som hneď dnes zadal pokyn na vykonanie dôsledného dozoru. (...) V zmysle záverov tohto dozoru prijmem veľmi konkrétne, aj personálne kroky," uviedol Šaško.

Krajská prokuratúra (KP) Bratislava preveruje podozrenia z možného spáchania viacerých trestných činov v súvislosti s odberom pupočníkovej krvi. Koná z vlastnej iniciatívy na základe monitoringu medializovaných informácií. Potvrdila to hovorkyňa bratislavskej KP Gabriela Kováčová.