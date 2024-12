Obyvatelia mohli ušetriť množstvo peňazí: Ostali bez kanalizácie a novej výstavby! Poslanci tvrdo zakročili

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky schválilo obci Bellova Ves dotáciu vo výške 9 030 eur, aby vypracovali územnoplánovaciu dokumentáciu. Obec do nej investovala ďalších 8 306 eur, aby ju dokončili. Obec tak nechválením územného plánu príde o takmer 18 000 eur. ”Nakoľko obecné zastupiteľstvo neschválilo územný plán obce, obec bude musieť vrátiť dotáciu vo výške 9030 eur, ktorú sme samozrejme použili na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Ostatné náklady, ktoré sme mali s vypracovaním územno plánovacej dokumentácie, tak idú do vetra. O tejto skutočnosti som už informovala príslušné ministerstvo,” poznamenala pre topky.sk starostka obce Ing. Mária Jankovičová, MBA.

Nový územný plán podľa starostky pojednával o „funkčnom využití jednotlivých území, zohľadňoval nové obytné a výrobné územia, určoval kritéria na cesty, chodníky, ploty, minimálnu výmerov pozemkov (na stavby RD), pojednával o vybudovaní obecnej škôlky, ihriskách, obecnom úrade, zbernom dvore, výstavbe čističky odpadových vôd – to všetko nemáme (okrem obecného úradu) a iné,” prezradila nám starostka obce Jankovičová.

Najvýznamnejšou zmenou pre obyvateľov by bola výstavba čističky odpadový vôd, vďaka ktorej by mohli ušetriť značné množstvo peňazí. „Vývoz žumpy sa šplhá k 100 eurám za jeden vývoz, čo je naozaj veľa najmä pre starých ľudí, ale aj domácnosti, kde sú viacerí,” poznamenala pre topky.sk starostka. Práve preto je vybodovanie čističky odpadových vôd pre nich prioritou. „Vybudovaním ČOV v obci (bez kanalizácie) by obyvatelia našej obce platili výrazne menej za vývoz žúmp v porovnaní s cenou, ktorú platia za vývoz momentálne. Tiež by sa zvýšila časová efektivita vývozu, nakoľko by sa skrátil čas čakania,” poznamenala.

Nový Územný plán obce však zmietli zo stola traja poslanci, ktorí na obecnom zastupiteľstve hlasovali proti. Ich rozhodnutie pobúrilo množstvo ľudí. „Dobrý deň, rád by som s rodinou kúpil dom/pozemok v Bellovej Vsi, ale nie je tam kanalizácia, iba žumpy. Vraj tomu bránia traja poslanci. Vie mi niekto vysvetliť, prečo,” poznamenal Tibor, ktorý sa chcel do obce prisťahovať. Situácia však zaráža aj niektorých miestnych obyvateľov. ”Kanalizácia by mala byť samozrejmosťou v každej obci. Bola by som rada, keby na zasadnutia obecného úradu prišlo viacej občanov a prejavili by svoj názor a požiadavky,” poznamenala Adriana.

Poslanci odmietajú masívnu výstavbu

My sme sa obrátili na poslancov, ktorí hlasovali proti územnému plánu obce. Podľa Mariána Ziriga je najväčším problémom možná masívna výstavba až 600 nových domov. Podľa neho si chcú udržať dedinu. Jeden z obyvateľov pre topky.sk však poznamenal, že ide o výstavbu 300 nových domov. Ide pritom o poslanca, ktorý sám má byť developerom. Podľa starostky obce by mu nový územný plán znemožnil stavanie domov podľa vlastných pravidiel. „Je možné konštatovať, že keď obec nemá územný plán obce, stavebník si môže stavať ako chce a čo chce. Stavebný úrad/obec mu nemôže nič zakázať. Čiže môže stavať aj na malom pozemku. A môže si tam postaviť aj Eifelovku. Taktiež môže pozemky obétonovať plotmi a vytvoriť čisto betónové ulice! V tomto smere ťahá obec za kratší koniec.... Územným plánom by sa nastavili pravidlá stavebníkom,“ poznamenala pre topky.sk rozhorčená starostka obce. ”Tento poslanec ´developer´ podal v decembri 2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva pozmeňujúci návrh na zníženie sadzby poplatku za rozvoj na 20€/m2 z navrhovanej sadzby 35€/m2, čo poslanci schválili (tí poslanci, ktorí neschválili nový územný plán obce). Je to nepochopiteľné, nakoľko tento poplatok je príjmom obce, hradia ho stavebníci (developeri) a je možné z neho budovať napríklad Cesty,” dodala.

S otázkami, prečo hlasovala proti novému územnému plánu obce, sme sa obrátili aj na poslankyňu Soňu Pinzikovú. Spočiatku bola zhovorčivá a poskytla nám rozsiahle vyjadrenie. Napokon si však toto vyjadrenie neželala zverejniť a svoje stanovisko chcela poskytnúť výhradne na osobnom stretnutí za účasti právnika. Požiadali sme ju o písomné stanovisko, no do uzávierky sa nám nevyjadrila.

Rovnako nám na otázky neodpovedal ani ďalší poslanec, ktorý hlasoval proti. Práve jeho brat má pritom v obci vyvážať žumpu. „V súčasnosti v obci a v iných okolitých obciach vyváža žumpy brat terajšieho poslanca obecného zastupiteľstva. Pre objektívnosť uvádzam, že v obci vyváža žumpy aj iná oprávnená osoba, ktorú si zavolajú zo svojho rozhodnutia občania. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že väčšinou v obci vyváža žumpy brat poslanca obecného zastupiteľstva,” potvrdila nám starostka obce.