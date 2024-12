Množstvo ľudí ostalo bez lekára! Kraj má zviazané ruky, kopli si aj do štátu: Roky to zanedbávajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Námestovo patrí dlhodobo medzi napôrodnejšie okresy na Slovensku. Zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vyplýva, že v Námestove je najvyšší podiel detí v produktívnom veku, čo je až 21,6%. Viac mali už len okresy Kežmarok a Sabinov. Napriek tomu však ostalo množstvo pacientov bez odborníka.

Začiatkom roka totiž zomrel uznávaný neurológ Miroslav Rentka, ktorý bol jediný pôsobiaci neurológ v tomto okrese. Pacienti tak zo dňa na deň prišli o svojho lekára a nevedeli, čo s nimi bude. Dlhé mesiace sa Žilinskému samosrpávnemu kraju nedarilo nájsť za neho adekvátnu náhradu. Napokon sa však pre obyvateľov námestovského okresu podarilo zriadiť mimoriadnu neurologickú ambulanciu, ktorá sa však nachádza v pavilóne číslo 19 na 1. poschodí v Univerzitnej nemocnici Martin. Pacienti tak musia cestovať k lekárovi viac ako 70 km.

Kraj má zviazané ruky

Na Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľa Oravskej polikliniky v Námestove, sme sa obrátili s otázkou, či ide len o dočasné riešenie alebo sa už neurológ do nemocnice nevráti. "VÚC vyplývajúc zo zákona, nemôže nariadiť lekárovi špecialistovi, aby ordinoval v konkrétnom regióne. Podľa súčasnej legislatívy si lekár môže slobodne zvoliť miesto, kde bude svoju lekársku prax vykonávať," poznamenala riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková. Ten má tak v tejto téme zviazané ruky.

Snaží sa však záujemcom vytvoriť lukratívne podmienky, aby do okresu prišli. "Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom Oravskej polikliniky v Námestove, ponúka každému potenciálnemu záujemcovi o výkon PZS v oblasti neurológie výhodné podmienky pre vytvorenie ambulancie, ale hlavne im ponúkame aj možnosť zamestnať sa a teda všetky administratívne náležitosti zabezpečí OP NO. Neustále vyvíjame aktivity a komunikujeme s lekármi v odbore neurológia a motivujeme ich rozhodnúť sa pracovať pre región Horná Orava," poznamenala riaditeľka odboru zdravotníctva.

Opakovane sa dokonca stretli so všetkými nemocnicami, ktoré by mohli lekára v danej špecializácii poskytnúť, avšak, žiaľ, bez úspechu. "Aj napriek enormnej snahe žiadna nemocnica nedisponuje voľnými personálnymi kapacitami. Vďaka ústretovosti vedenia Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá má kapacity, síce obmedzené, umožnila lekárom - neurológom ordinovať v Oravskej poliklinike Námestovo v našej gescii, avšak nebol zo strany lekárov – neurológov UN MT záujem ísť cestovať do regiónu. Od 01.12.2024 bola mimoriadne zriadená neurologická ambulancia v Univerzitnej nemocnici Martin. Všeobecní lekári z Oravy sú informovaní a prioritne všeobecný lekár má pacienta vyšetriť a vyhodnotiť, či je nevyhnutná intervencia neurológa," dodala riaditeľka odboru zdravotníctva.

Chybu vidia aj na strane štátu. "Vzniknutá situácia je bohužiaľ výsledkom rokmi zanedbávanej témy na úrovni štátu, a to špecializovaného vzdelávania pre lekárov pre regióny, s čím súvisí aj určenie minimálnej siete špecialistov na okresy, nielen pre kraje," skonštatovala v závere riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková.