Obrovský problém v jednom z najpôrodnejších okresov! Chýba lekár: Cestovať musia desiatky kilometrov

Námestovo patrí dlhodobo medzi najpôrodnejšie okresy na Slovensku. Zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vyplýva, že v Námestove je najvyšší podiel detí v produktívnom veku, čo je až 21,6%. Viac mali už len okresy Kežmarok a Sabinov.

archívne video

Elektronické sčítanie obyvateľov prekonalo očakávania (Zdroj: TASR - Jakub Popelka)

Napriek tomu, že sa v tomto okrese nachádza množstvo obyvateľov, potrebná lekárska starostlivosť chýba. Začiatkom roka totiž zomrel neurológ Miroslav Rentka, ktorý mal ambulanciu v tamojšej poliklinike. Zriaďovateľovi zdravotnej starostlivosti v kraji Žilinskému samosprávnemu kraju sa dodnes nepodarilo za neho nájsť adekvátnu náhradu, ktorá by prišla ordinovať na Oravu.

Na problém upozorňoval aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Janckulík. "Vo svojom vystúpení v pléne NR SR som hovoril o probléme obyvateľov z okresu Námestovo, ktorým chýba neurológ. V iných okresoch našich pacientov odmietajú vyšetriť. Moje vystúpenie si vypočul aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, osobne mi prisľúbil, že sa pokúsi tento problém v Námestovskom okrese vyriešiť. Pevne verím, že neostane len pri slovách, a v dohľadnom čase budú mať Námestovčania svojho špecialistu. Urobím všetko, čo je v mojich silách," poznamenal na sociálnej sieti.

Igor Janckulík (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pred pár dňami sa situáciu konečne podarilo vyriešiť, avšak neurológ do Námestovo nepríde. Pacienti namiesto toho budú musieť cestovať viac ako 70 km, čo predstavuje viac ako hodinovú cestu autom, do Martina, kde je zriadená ambulancia. "Od 01.12.24 bola mimoriadne zriadená neurologická ambulancia v pavilóne číslo 19 na 1. poschodí v Univerzitnej nemocnici Martin, ktorá bude slúžiť pre pacientov z Oravy. Aj napriek enormnej snahe a podpore sa nenašiel neurológ , ktorý by bol ochotný cestovať do nášho regiónu," informovala o tom všeobecná lekárka Miroslava Šimurdová na sociálnej sieti. S otázkami či ide o chvíľkové riešenie alebo budú musieť pacienti cestovať desiatky kilometrov na každé vyšetrenie, sme sa obrátili na Žilinský samosprávny kraj. Na odpovede stále čakáme.