Hnutie Slovensko vyzýva premiéra, aby zastavil Kaliňákove biznisy

"Je nemysliteľné, aby v čase, kedy sa rozpadajú základné zložky štátu, nakupoval Kaliňák nepotrebné a navyše staré vrtuľníky za stovky miliónov eur," povedal predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Minister obrany Robert Kaliňák v utorok informoval, že rezort by chcel kúpiť staršie modernizované vrtuľníky Blackhawk. Okrem podpory vojska by sa mohli podieľať na záchranných prácach či na hasení požiarov. Kaliňák pred časom informoval, že rezort má ponuku na stroje Blackhawk za 150 miliónov eur bez zbraňových systémov, aj rovnaký počet strojov Viper za asi 550 miliónov so zbraňami. Z Kaliňákových utorkových vyjadrení vyplýva, že Blackhawky by mala dodať spoločnosť českého zbrojára Jaroslava Strnada.