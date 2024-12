MIMORIADNE Hrozí odkladanie operácií! Ak lekári nestiahnu výpovede, treba sa pripraviť na všetko, varuje šéf INEKO

Dušan Zachar (Zdroj: FOTO TASR - Pavol Zachar)

Aj v prípade, že by nedošlo k dohode medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ), Zachar predpokladá, že niektorí lekári pravdepodobne výpovede stiahnu. Nemyslí si však, že to bude väčšina. "Predpokladám, že vo výpovediach zostane stále taký vysoký počet lekárov, ktorý môže mať za následok výrazné ochromenie poskytovania zdravotnej starostlivosti," poznamenal.

archívne video

Šaško: Urobím všetko preto, aby došlo ešte tento týždeň k dohode (Zdroj: TASR/ Jakub Kotian)

V súvislosti s požiadavkami lekárskych odborárov vníma ako problém (ne)merateľnosť rôznych požadovaných cieľov a ich odlišný výklad z oboch strán. LOZ má podľa neho legitímne právo kriticky sa vyjadrovať k akýmkoľvek krokom zdravotnej politiky. Zdá sa mu však "cez čiaru", aby podávaním hromadných výpovedí ohrozovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. "Najmä, ak ide o požiadavky, pri ktorých nemajú lekárski odborári z nemocníc demokratickú legitimitu od občanov. Pokojne sa môže stať, že protestujúci lekári nepresadzujú verejný záujem, ale z pozície sily - uvedomenia si ich nepostrádateľnosti, využijú túto pozíciu na vynútenie si požiadaviek, ktoré budú vyhovovať len im," ozrejmil.

Riaditeľ si nie je istý

Riaditeľ INEKO nevie, či je reálne, aby k dohode do konca roka došlo a lekári výpovede stiahli. "Momentálna politická situácia je veľmi nepredvídateľná a vieme, že premiér tejto republiky vyhlásil, že je pripravený ísť do pekla 'na veľkom bielom koni'. Čítam to tak, že sa strácajú zábrany, a teda aj určitá zaužívaná logika a predvídateľnosť krokov," skonštatoval. Poukázal tiež na to, že v rámci rokovaní sa prechádza do rôznych nekonštruktívnych vyjadrení, osočovania, posielania si odkazov cez médiá a vyostrovania si pozícií. "Čo určite nepomáha k upokojovaniu a vyriešeniu situácie," doplnil.

Schválenú legislatívu, ktorá má zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti po novom roku, vníma ako "dvojsečnú zbraň, ktorá však zostane tupá." Vysvetlil, že podľa neho nebude mať taký účinok, aký vláda očakávala a bude len veľmi ťažko vymáhateľná. "Rozumiem ministerstvu a vláde, že sa snaží prijať aj také opatrenia, ktoré majú v krízovej situácii za cieľ garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom, avšak robí to ako slon v porceláne," dodal Zachar.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tvrdí, že s LOZ po pondelkovom (16. 12.) rokovaní identifikovali päť - šesť kľúčových bodov, aby dospeli k dohode. Aj odborári tvrdia, že robia všetko preto, aby sa dohodli čo najskôr.