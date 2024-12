Hrôza na Liptove: Masívna explózia! V byte sa nachádzala mladá tehotná mamička s 3-ročnou dcérkou

Výbuch v byte na Liptove (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

LIPTOV - Skutočnú hrôzu v piatok 13. prežila mladá mamička z Liptove spoločne so svojou trojročnou dcérou. Počas výmeny plynovej fľaše došlo k výbuchu.

Polícia bola v piatok 13. decembra 2024 vyslaná k masívnemu výbuchu do jedného z bytov v Liptovskom Mikuláši. Na mieste sa im podarilo zistiť, že k výbuchu došlo kvôli neodbornej manipulácii s plynovou fľašou. Silný výbuch poškodil aj susedné byty.

V byte sa v tom čase podľa portálu noviny.sk nachádzala mladá, len 22-ročná tehotná mamička so svojou len 3-ročnou dcérkou. Našťastie však v byte nedošlo k tragédii. "Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo popoludní jednu posádku rýchlej zdravotnej pomoci do Liptovského Mikuláša na Revolučnú ulicu k hlásenému výbuchu plynovej bomby. Záchranári transportovali 22-ročnú ženu s vysokým krvným tlakom do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," informoval Richard Bolješik, zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

VÝBUCH V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI AKTUALIZÁCIA Piatok 13 – teho sme na linku tiesňového volania 158 prijali oznam o... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Friday, December 13, 2024

V danej lokalite má väčšina domácností sporáky napojené na propán-butánové fľaše. Nejde pritom o ojedinelý výbuch, ale k výbuchu v danej oblasti malo dôjsť už aj v minulosti, a to pred štyrmi rokmi.