Stáli po boku Hegera aj Ódora, Fico im dal košom! Úrad vlády sa zbavil ľudí, ktorí pomáhali celej jednej skupine

BRATISLAVA – Počas pandémie, keď bolo nariadené na verejnosti nosiť rúška a neskôr respirátory, došlo k zásadným zmenám na tlačových konferenciách – Úrad vlády začal využívať služby tlmočníkov do posunkovej reči. Vídať sme ich mohli aj neskôr po upokojení situácie ohľadne koronavírusu. Teraz by ste ich však na Úrade vlády po boku premiéra hľadali márne.

Tlmočníci sa stali súčasťou tlačoviek na Úrade vlády za úradovania premiéra Igora Matoviča. Ich služby využívali aj jeho nástupcovia, naposledy šéf úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Po zmene vlády však tlmočníci z tlačoviek Úradu vlády zmizli. Tlmočia už len tlačové besedy ministrom, aj to nie všetkým. Ako upozornil denník Pravda, z pätnástich majú nateraz zmluvy s tlmočníkmi do posunkového jazyka len štyri ministerstvá – vnútra, práce, obrany a školstva.

Denník uviedol, že podľa ich informácií to bol vedúci Úrad vlády Juraj Gedra, ktorý tlmočníkom oznámil, že v roku 2024 s nimi nepočíta. Dôvod sa však vraj nedozvedeli. Úrad vlády potvrdil, že služby tlmočníkov nevyužíva. Dôvodom má byť to, že skončila mimoriadna situácia. Okrem toho odkazuje aj na celoštátne televízie, vrátane verejnoprávnej, ktoré svoje spravodajstvo buď tlmočia do posunkového jazyka, alebo ponúkajú možnosť skrytých titulkov.

Viaceré ministerstva zasa tvrdia, že informácie nepočujúci nájdu na webových sídlach vo forme oficiálnych tlačových správ, ktoré sú informačným súhrnom v písanej forme alebo na sociálnych sieťach.

To však nemusí byť dostačujúce. „Slovenský jazyk a slovenský posunkový jazyk majú odlišnú gramatiku, čo spôsobuje, že osoby so sluchovým postihnutím často nerozumejú komplexnejším textom a zároveň, nevedia komunikovať gramaticky správnou písanou slovenčinou,“ vysvetlila Štefánia Kačalková z úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Z najvyšších štátnych predstaviteľov má ešte tlmočníkov prezident Peter Pellegrini.