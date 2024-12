Veľký PREHĽAD otváracích hodín cez sviatky! Viaceré reťazce ich upravili, TU nakúpite NONSTOP!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lidl upravuje otváracie hodiny

Spoločnosť Lidl pristúpila pred Vianocami počas pracovných dní k úprave otváracích hodín a to ráno 30 minút skôr a večer 30 minút neskôr oproti bežnej otváracej dobe. Zmenené otváracie hodiny nastanú už vo štvrtok (19. 12.), pokračovať budú v piatok (20.12.) a taktiež v pondelok (23. 12.). Na Štedrý deň nakúpite posledné veci v predajniach Lidla od 7.00 h do 11.00 h. Prvý a Druhý sviatok vianočný (25. a 26. december) budú obchody zatvorené. Medzi sviatkami nakúpite v štandardnom čase. Deň pred Silvestrom Lidl znovu predĺži otváracie hodiny, na Silvestra bude mať otvorené od 6.30 h do 18.00 h. Na Nový rok v Lidli nenakúpite.

"Otváracia doba sa líši pre predajne Bratislava - Trenčianska, Nivy centrum, OC Danubia, Nitra Dolnočermánska, Senec, Ružomberok, Nová Dubnica, Ilava, Košice – Hlavná, Moldavská, Staničné, Želiezovce, Hurbanovo, Šurany, Snina, Svit, Stropkov, Veľké Kapušany, Fiľakovo, Revúca, Sobrance, Kráľovský Chlmec, Moldava nad Bodvou, Krompachy, Tornaľa," upozorňuje hovorkyňa Adriana Maštalircová. Dodáva, že predajne Bratislava Betliarska a Mamateyova budú 22. a 29. decembra zatvorené. Otváracie časy pre konkrétne predajne nájdu zákazníci v Lidl Plus aplikácii a aj na webe lidl.sk.

Kedy nakúpite v Kauflande?

Rovnako ako Lidl aj Kaufland pristúpil k úprave otváracích hodín pred sviatkami. Výnimkou je, že 23. decembra, teda deň pred Štedrým dňom, zachoval pôvodné otváracie hodiny. Na Štedrý deň nakúpite od 7.00 h do 11.00 h. Počas sviatkov ani tu nenakúpite, brány obchodov sa otvoria až 27. decembra v tradičných otváracích hodinách. Dlhšie nakupovať budete môcť 30. decembra, na Silvestra nakúpite do 18.00 h. Na Nový rok budú predajne Kaufland zatvorené.

"Vyššie uvedené sa netýka dvoch našich prevádzok a to Bratislava AVION a Bratislava Danubia. Pri nich sa riadime otváracími hodinami obchodného centra: Bratislava Avion (po. - ne. od 8.00 do 21.00 h) a Bratislava DANUBIA (po. - so. od 7.00 do 21.00 h, nedeľa od 8.00 do 20.00 h)," priblížila hovorkyňa Kaufland Slovensko Lucia Vargová.

Tesco pred Vianocami otváracie hodiny nemení

Aj v Tescu stihnete vianočný nákup na poslednú chvíľu. Na Štedrý deň budú predajne tiež otvorené do 11.00 h. Ako informuje Mária Zerzanová, PR manažérka Tesca na Slovensku, obchody budú v predvianočnom období od 16. do 23. decembra 2023 otvorené podľa bežných otváracích hodín. Na Prvý sviatok vianočný a na "Štefana" (26. 12.) budú obchody zatvorené. Po vianočných sviatkoch v piatok 27. decembra 2024 budú všetky obchody Tesco otvorené od 7.00 h. Medzi sviatkami v období od 28. do 30. decembra 2024 budú platiť bežné otváracie hodiny.

Na Silvestra bude väčšina Tesco obchodov a čerpacích staníc otvorená do 18.00 h s výnimkou vybraných predajní (Kežmarok, Dolný Kubín, Brezno, Čadca, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Martin a Liptovský Mikuláš), ktoré budú pre zákazníkov k dispozícii o hodinu dlhšie až do 19.00 h. Všetky obchody budú na Nový rok zatvorené podľa platnej legislatívy, vo štvrtok (2. 1.) sa otvoria v čase bežných otváracích hodín.

Aj služba Tesco Online nákupy bude mať upravené prevádzkové hodiny. Zákazníci môžu službu využívať nepretržite až do 23. decembra 2024. Rozvoz objednávok bude zastavený počas sviatkov 24., 25. a 26. decembra 2024, na Nový rok 1. januára 2025 aj 6. januára 2025 na Troch kráľov. Počas Silvestra 31. decembra 2024 bude služba Tesco Online nákupov dostupná do 16.00 h.

V Bille nakúpite aj cez sviatky

V predvianočnom období Billa Slovensko predlžuje otváracie hodiny vo svojich vybraných predajniach. "Načúvame nášmu zákazníctvu, a preto sme v rôznych regiónoch a v rôznych mestách či obciach prispôsobili otváracie hodiny jeho potrebám. Brali sme do úvahy dokonca aj nadväznosť miestnych autobusov a vlakov či pracovné doby vo fabrikách, výrobách a službách, ktoré pred sviatkami tiež upravovali pracovný čas," vysvetlil hovorca Billa Slovensko Marek Kravjar.

Od piatka (20. 12.) do pondelka (23. 12.) budú vybrané predajne otvorené o hodinu až dve dlhšie. Komfortný nákup, bez zbytočnej tlačenice, niekde pohodlne stihnete už od 6.30 h ráno. Mnohé prevádzky zasa zatvoria o hodinu neskôr, teda až o 21.00 h alebo o 22.00 h. „Navštíviť nás môžete aj na Štedrý deň 24. 12., ale len do 11 hodiny. V našich predajniach vás opäť radi privítame 27. 12.,“ dodal Marek Kravjar. Na Silvestra (31. 12.) bude väčšina predajní Billa k dispozícii do 16.00 h alebo 17.00 h. Počas sviatkov (25. 12., 26. 12., 1. 1. a 6. 1.) budú všetky klasické predajne zatvorené. Ak sa chcete vyhnúť vianočnému stresu v obchodoch, potraviny si môžete pred sviatkami objednať aj online, stačí len využiť populárne online služby Wolt alebo Bistro.sk.

V prípade, že vám počas sviatkov bude doma niečo chýbať, nezúfajte. Predajne VIVA BILLA na čerpacích staniciach OMV sú otvorené nonstop, teda 24 hodín denne a 365 dní v roku vrátane všetkých sviatkov. „Nezáleží na tom, či prevádzky VIVA Billa navštívite po Štedrej večeri alebo v posledných minútach tohto roka, dvere sú pre vás otvorené, kedykoľvek to potrebujete. V týchto predajniach kúpite čerstvé pečivo, ovocie, zeleninu, ale aj mlieko, jogurty, maslo, olej, sladkosti, či šunky a salámy,“ dodal hovorca.

V niektorých predajniach COOP Jednota nakúpite nonstop

Aj jednotlivé regionálne spotrebné družstvá systému COOP Jednota pristúpia počas vianočných sviatkov k individuálnej úprave otváracích hodín v súlade s platnou legislatívou. Ako uviedla pre Topky.sk hovorkyňa COOP Jednota Slovenska Jana Kuklová, otvárací čas jednotlivých predajní COOP Jednota sa líši podľa regiónu a formátu predajne. Zákazníkom odporúča sledovať oznamy o upravených otváracích hodinách počas vianočných sviatkov na predajniach vo svojom regióne a na webe jednotlivých spotrebných družstiev.

Otváracie hodiny počas sviatkov

Tieto otváracie hodiny sa však netýkaju viacerých automatizovaných predajní 24/7, ktorú budú pre zákazníkov otvorené nonstop 24 hodín 7 dní v týždni, teda aj počas sviatkov. "Automatizované predajne máme aktuálne otvorené v obci Šalgočka, v Šali na Sládkovičovej ulici, v Nových Zámkoch na Gogoľovej ulici a v Handlovej na Okružnej ulici, kde bude predajňa v režime 24/7 sprístupnená od 20. decembra 2024," priblížila hovorkyňa.

Zároveň však upozorňuje, že z dôvodu legislatívnych zmien DPH, platných od 1. januára 2025, budú automatizované predajne 24/7 na nevyhnutný čas z 31. decembra 2024 na 1. januára 2025 pre zákazníkov nedostupné. "Bližšie informácie o presnom čase nájde zákazník na konkrétnej predajni a v mobilnej aplikácii COOP Jednota," radí Kuklová.

Kompletné otváracie hodiny reťazcov Terno a KRAJ

Zoznam otváracích hodín jednotlivých predajní reťazcov Terno a Kraj počas sviatkov nájdete v galérii. Všetky predajne však majú spoločné, že počas sviatkov (25. - 26. 12. a 1.1.) u nich nenakúpite.