Cieľom zmeny v aktívnych zálohách je zvýšenie odolnosti Slovenska, tvrdí Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Robert Kaliňák z Národnej rady k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Podľa prvých odoziev budeme vedieť, či sme sa trafili aspoň na 70 alebo 80 percent do tých predpokladov. Nedá sa to merať ani prieskumami, pretože odpoveď síce získate nejakú, ale nie je vždy úplne relevantná, lebo až tá faktická konfrontácia človeka so samotným výcvikom, s tými samotnými podmienkami a so záujmom, tak to vám dá tú odpoveď," uviedol Kaliňák.

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister potvrdil, že projekt by od ľudí požadoval dva týždne ich pracovnej dovolenky na výcvik, ako aj tri víkendy a ďalších desať dní pohotovosti. Za toto nasadenie dostane človek príspevok 3000 eur.

Kaliňák predpokladá, že projekt by mohol začať fungovať od jesene budúceho roka. "Proces parlamentu je vždy nepredvídateľný," dodal. Minister obrany o zmenách fungovania aktívnych záloh hovoril viackrát. V piatok sa zúčastnil na rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, kde poslancov o zámere informoval.

Ponuka na vrtuľníky Blackhawk je v hodnote asi 150 miliónov eur

Ponuka na dvanásť bojovo upravených modernizovaných vrtuľníkov Blackhawk je v hodnote asi 150 miliónov eur. V piatok to vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Ponuka na rovnaký počet vrtuľníkov Viper je v hodnote asi 550 miliónov eur, no cena pri rozhodovaní rezortu obrany nie je jediným kritériom. "Nie sú úplne porovnateľné tie ponuky, pretože v bojových vrtuľníkoch máte niektoré spôsobilosti už automaticky zakomponované a tu v niektorých prípadoch ich je ešte treba obstarať," uviedol Kaliňak.

Minister uviedol, že modernizované vrtuľníky Blackhawk majú asi 15 až 20 rokov. Vrtuľníky Viper majú asi desať rokov. Aj preto je cena typu Blackhawk podľa neho nižšia. Ako minister oznámil, analýzu by chcel mať pripravenú ešte v prvej polovici decembra. Potom by podľa neho mohla byť teoretická šanca, že prvé kusy strojov dodávateľ Slovensku odovzdá v roku 2025. Minister v piatok ponuky odprezentoval na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že rezort sa rozhodne pre vrtuľníky Blackhawk.