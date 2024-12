AKTUÁLNE Napätie v koalícii pretrváva: Migaľ a Malatinec dali červenú Dankovmu zákonu! Nepodporia ho

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci mali pôvodne o zákone o športe a o Fonde na podporu športu hlasovať už minulý týždeň, nemali však dostatok hlasov. Pri tesnej väčšine im "zavaril" poslanec strany Hlas-SD Samuel Migaľ, ktorý mal voči nim výhrady. Koalícia si teda zobrala týždeň na vyriešenie situácie. Hlasovať o zákonoch sa mal dnes o 11. hodine. Pol hodinu pred hlasovaním však Migaľ oznámil, že zákony nepodporí. Teraz sa už k nemu pridal aj ďalší poslanec strany Hlas-SD Roman Malatinec. Vládnu koalíciu vraj rozbiť nechcú, majú však záujem ďalej rokovať.

Pri samotnom hlasovaní sa následne obaja poslanci Hlasu neprezentovali. Národná rada tak nebola uznášaniaschopná a predsedajúci Peter Žiga nariadil prestávku.

Migaľ žiada presun hlasovania o novelách z dielne ministerstva športu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Danko hovoril o porušení koaličnej zmluvy

Migaľ odmietol minulý týždeň podporiť novelu zákona o Fonde na podporu športu a zákona o športe. Obe pochádzajú z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré má v rukách Dankova SNS. Nie je to síce tak, že by priamo zahlasoval proti spomínaným zákonom, no pri danom hlasovaní sa neprezentoval, čo spôsobilo, že v sále nebol dostatok poslancov. Migaľovi sa nepáčilo, že sa neakceptoval jeho pozmeňujúci návrh. Legislatívu treba podľa neho ešte precizovať. Koalícia sa nakoniec rozhodla sporné body presunúť o celý týždeň a dovtedy chcela situáciu vyriešiť.

Andrej Danko sa následne vyjadril na adresu Migaľa, že porušil koaličnú dohodu. O celej veci hovoril aj s predsedom vlády a Smeru-SSD Robertom Ficom a šéfom Hlasu a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.

"Ja si myslím, že balík peňazí, ktorý sa v čase šetrenia a uťahovania opaskov podarilo vydobyť na športy a na športovcov, je veľmi záslužná činnosť, ale naozaj budem veľmi rád, keď tieto peniaze neskončia v betóne, ale tam, kde majú patriť, a to teda v športe," vysvetľoval svoje konanie Migaľ.

Riešnie mali priniesť rokovania, ako sa však ukázalo, namiesto toho, aby koalícia získala Migaľa späť na svoju stranu, stal sa presný opak a teraz ministerstvu športu odmieta za zákony zahlasovať už aj Malatinec.