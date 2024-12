Kauza obrovskej sprenevery: Obžalovaný Vojtech sa opäť nedostavil na súd

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KOŠICE - V kauze sprenevery, ktorej sa mal podľa obžaloby dopustiť košický notár Vojtech Kavečanský, sa v stredu opätovne nepodarilo na košickom mestskom súde otvoriť hlavné pojednávanie. Obžalovaný ani jeho obhajkyňa sa na súd nedostavili a sudkyňa im za to udelila poriadkovú pokutu po 500 eur.

Obžaloba viní Vojtecha Kavečanský, že mal svojim klientom spôsobiť škodu zhruba 410.000 eur. Spolu s ďalším prípadom sprenevery, v ktorom je taktiež obžalovaný, však mala škoda dosiahnuť viac ako dva milióny eur. Súd podľa sudkyne dostal 2. decembra oznámenie advokátky Ireny Sopkovej o tom, že vypovedala plnú moc na zastupovanie Vojtecha Kavečanský Išlo zároveň o žiadosť odročiť hlavné pojednávanie, aby si obžalovaný mohol zvoliť iného advokáta.

Sudkyňa pri uložení pokuty poukázala na to, že podľa Trestného poriadku je advokátka povinná plniť si svoje povinnosti až do skutočného prevzatia obhajoby iným obhajcom. "Napriek tomu, že vypovedala plnú moc, jej povinnosťou bolo dostaviť sa na dnešné hlavné pojednávanie," uviedla. Takisto podľa nej mal prísť na súd obžalovaný, ktorý inak svoju neúčasť neospravedlnil. Sudkyňa zároveň neakceptovala návrh prokuratúry na vydanie príkazu na zatknutie obžalovaného s tým, že v tomto štádiu trestného konania na to nie sú splnené podmienky.

Neprišiel ani na aprílový a októbrový termín

Vojtech Kavečanský v danej trestnej veci neprišiel ani na aprílový a októbrový termín hlavného pojednávania, čo ospravedlnil zlým zdravotným stavom a lekárskou správou. Sudkyňa v stredu pripomenula pribratie znaleckej organizácie v konaní, ktorá má zhodnotiť, či sa obžalovaný môže zúčastniť na pojednávaní bez ujmy na zdraví. "Až po vyhotovení takéhoto znaleckého posudku, v prípade, že nebude chodiť na pojednávania, budú aj splnené podmienky na vydanie príkazu na zatknutie," povedala. Dodala, že znalecký posudok z iného trestného konania nemôže akceptovať, keďže by mohol byť namietaný. Hlavné pojednávanie odročil súd na 19. februára 2025. Obžalovaný bude predvolaný formou pošty aj polície s tým, že v lehote piatich pracovných dní má oznámiť súdu, ako to bude s jeho novým obhajcom.