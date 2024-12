Ďalšie prekvapenia na čerpacích staniciach: Nafta prv zdražela, a potom? Radosť motoristov, TOTO nás čaká

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images/marketlan)

Uplynulý týždeň nám priniesol výrazné zdražovanie ako v prípade nafty, tak aj benzínu. Do polovice tohto týždňa sa liter nafty predával za 1,475 eura za liter a benzín za 1,532 eura za liter. Následne sa však opäť menili cenovky smerom hore - a to len v prípade nafty. Zdražela o 2 centy za liter a predávala sa za 1,495 eura. Avšak, z piatka na sobotu sa ceny menili opäť - tentokrát ale smerom dolu a dostali sa zhruba na minulotýždňovú úroveň.

Aktuálne sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft a Shell predáva za 1,532 eura, nafta za 1,48 eura za liter. Na OMV svietia ceny 1,569 eura za liter benzínu a 1,539 eura za liter nafty, sú však čerpačky, kde sa dá natankovať aj lacnejšie. Najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,512 eura za liter benzínu a 1,475 eura za liter nafty.

Štatistický rad zaznamenal len nepatrnú zmenu

Benzíny zaznamenali počas 47. týždňa len nepatrný nárast cien. Prémiový 98-oktánový benzín aj obľúbený 95-oktánový benzín však zaznamenali najvyššie hodnoty za posledný mesiac. Cena diesela bola najvyššia za posledných 14 týždňov, od polovice augusta. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Spotrebitelia nakupovali počas 47. týždňa motorovú naftu za 1,460 eura za liter, čo bolo o dva centy viac ako v predchádzajúcom týždni. Benzín 98 sa predával za 1,713 eura za liter a hodnota benzínu 95 bola na úrovni 1,506 eura za liter. Ceny oboch benzínov sa upravili o dve desatiny centu smerom nahor.

Ceny plynov zaznamenali odlišné výkyvy. Skvapalnený zemný plyn (LNG) sa predával drahšie, kilogram stál 1,640 eura, čo bolo o 3,3 centa viac ako pred týždňom. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) stúpla iba mierne na aktuálnych 0,752 eura za liter. Stlačený zemný plyn (CNG) ako jediný nepatrne zlacnel o desatinu centu na hodnotu 1,552 eura za kilogram. Najobľúbenejšie pohonné látky sa aktuálne počas 47. týždňa predávali stále lacnejšie ako vlani. Nafta mala nižšiu cenu o 8,3 %, 98-oktánový benzín stál o 4,2 % menej a 95-oktánový benzín o 4 % menej. Cena plynu LPG bola medziročne vyššia o 6,4 %. Naopak, plyn CNG bol oproti minulému roku lacnejší o 8,7 % a LNG o 2,7 %.

Analytik: Ceny sú stabilné

Ceny pohonných látok by mali v najbližšom období zostať stabilné. Uviedol to analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky. "Budúci týždeň však zasadá Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá bude rozhodovať o prípadnom predĺžení produkčných škrtov do ďalšieho roka. Aj keď sa očakáva zvýšená volatilita cien, celkový vplyv OPEC na trh je momentálne obmedzený. V najbližšom období sa preto predpokladá zachovanie stabilných cien ropy a pohonných látok," spresnil.

Pripomenul, že ceny ropy zaznamenali minulý týždeň mierny rast, pričom týždeň uzavreli na hodnote 75,16 USD za barel, čo predstavuje nárast o 5,81 %. Hlavným faktorom tohto rastu bola eskalácia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Aktuálne však ceny mierne klesli a nachádzajú sa na úrovni 73,20 USD za barel, čo znamená pokles o 2,62 %. Od konca septembra sa ceny pohybujú prevažne v úzkom rozpätí bez výraznejšieho trendu. "Veľkoobchodné ceny pohonných látok aj ceny ropy na burze zostávajú pomerne stabilné, pričom na trhu momentálne chýbajú významnejšie faktory, ktoré by mohli výraznejšie ovplyvniť ich vývoj. Očakávam, že táto stabilita bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch," dodal analytik XTB.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,504 eura sa ale radíme medzi krajiny s najdrahším benzínom v rámci okolitých krajín. Aktuálne máme rovnaké ceny za liter benzínu, ako v Rakúsku. Lacnejšie tankujú v Maďarsku, kde je cena za liter benzínu 1,497 eura, ale aj v Česku 1,41 eura a v Poľsku 1,425 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,259 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu síce viac, ako na Slovensku, no ide už len o nepatrný rozdiel. Liter sa tu predáva za 1,508 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,758 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Holandsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,985 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,441 eura. Lacnejšia je v Poľsku, kde liter stojí 1,439 eura, ide tak o minimálny rozdiel, ale aj v Česku, kde sa liter predáva za 1,387 eura. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je v Maďarsku, kde motoristi zaplatia 1,54 eura za liter a v Rakúsku 1,553 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,42 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,249 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,529 eura za liter či Taliansku - 1,649 eura za liter. Najdrahšiu naftu tankujú Holanďania, a to za 1,773 eura za liter.

Kompletný prehľad o cenách pohonných hmôt nájdete na stránke O peniazoch.