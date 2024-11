Je to oficiálne! Odborníci si posvietili na vakcíny mRNA proti COVID-19: Jasné stanovisko, takáto je PRAVDA

(Zdroj: SITA/AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool)

Vakcíny sú podľa ŠÚKL jedným z najúčinnejších nástrojov na ochranu zdravia a prevenciu závažných ochorení. Na ich posudzovaní sa podieľajú medzinárodné tímy odborníkov - vedcov, lekárov, farmaceutov či biológov. Očkovať mRNA vakcínami sa začalo pred vyše štyrmi rokmi a do marca 2023 bolo celosvetovo podaných viac ako 13 miliárd dávok. "Dnes už máme k dispozícii veľké množstvo údajov, ktoré jednoznačne ukazujú, že prínosy mRNA vakcín výrazne prevyšujú nad možnými rizikami," povedal riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík.

archívne video

Minister zdravotníctva Michal Palkovič o nových vakcínach proti koronavírusu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vakcíny boli bezpečné, účinné a kvalitné

Deklaruje, že úlohou štátneho ústavu je zabezpečiť, aby všetky vakcíny, ktoré sa dostanú k slovenským pacientom, boli bezpečné, účinné a kvalitné. Ústav podľa jeho šéfa pristupuje k povinnosti poskytovať jasné a vedecky podložené informácie zodpovedne a s maximálnou transparentnosťou.

Európska únia patrí medzi regióny s najprísnejšími liekovými reguláciami na svete. ŠÚKL sa vo veci mRNA vakcín obrátil aj na Európsku liekovú agentúru (EMA). "Na základe dát dodaných pri registrácii vakcín môžeme zhrnúť, že v štúdiách na zvieratách, v ktorých sa používali oveľa vyššie dávky vakcín ako tie, ktoré sú používané u ľudí, zostávala mRNA a lipidové nanočastice najmä v mieste podania injekcie a v lymfatických uzlinách. Ich koncentrácia sa rýchlo znižovala v priebehu deviatich dní, čo potvrdzuje ich rýchle odbúravanie," skonštatovala EMA.

archívne video

Premiér Eduard Heger bol zaočkovaný druhou dávkou vakcíny proti koronavírusu (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Všetky lieky vrátane vakcín môžu vyvolať nežiaduce účinky

Iba malé množstvo látky sa podľa liekovej agentúry dostalo do iných tkanív, a to najmä do pečene, ktorá plní funkciu čistenia a filtrácie krvi. To znamená, že práve prostredníctvom pečene sa látky z tela metabolizujú a odbúravajú. V pečeni dochádza k odbúravaniu mnohých bežne používaných liekov a tiež iných látok, medzi ktoré patrí napríklad aj alkohol, vysvetlil ŠÚKL.

Poukázal na to, že všetky lieky vrátane vakcín môžu vyvolať nežiaduce účinky. Tie sa však nemusia prejaviť u každého. Očkovania je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná zdravotnú anamnézu pacienta. "Cieľom štátneho ústavu nie je diskusiu o možných rizikách skrývať. V súvislosti s vakcínami ich verejnosti jasne a zrozumiteľne vysvetľujeme už od začiatku pandémie," doplnil Dorčík.