MIMORIADNE Najhoršie správy sa potvrdili! Michala (†48) našli mŕtveho

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

Aktualizované 12:44 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdilo najhoršiu správu. Michala našli mŕtveho. "V súvislosti s udalosťou, pri ktorej sa v pondelok 25. novembra 2024 potopila výletná loď v Červenom mori, môžeme potvrdiť, že na palube sa nachádzali traja občania SR. Dvoch z nich sa podarilo zachrániť a momentálne sa nachádzajú na pôde nášho veľvyslanectva v Káhire, kde im naši kolegovia poskytujú pomoc a ďalšiu súčinnosť, ktorú budú potrebovať – predovšetkým vystavením náhradných cestovných dokladov, aby, pokiaľ to bude možné, sa mohli čo najskôr vrátiť domov. V prípade tretieho občana SR, ktorý bol na palube lode, egyptské úrady dnes, žiaľ, oficiálne potvrdili a nášmu veľvyslanectvu zaslali oznámenie o jeho úmrtí. Pozostalým, rodine a príbuzným vyjadrujeme hlbokú sústrasť. V týchto ťažkých chvíľach poskytne naša ambasáda potrebnú pomoc a súčinnosť," poznamenalo ministerstvo.

Začiatkom týždňa sa v Červenom mori neďaleko mesta Šaab Sataya prevrátila výletná turistická loď Sea Story. Na lodi sa nachádzalo 45 ľudí, z čoho bolo 31 turistov a 14 členov posádky. V danej lokalite v ten deň fúkal silný vietor, avšak napriek varovaniu meteorológov pred nepriaznivým počasím sa posádka rozhodla s loďou vyplávať. Do trupu jachty po čase udrela vysoká vlna, ktorá loď prevrátila a začal sa boj o holý život.

Na snímke poskytnutej Egyptským tlačovým centrom v utorok 26. novembra 2024 záchranári prevážajú preživšieho po potopení turistickej jachty v Červenom mori v egyptskom meste Marsa Alam. (Zdroj: SITA/Egyptské tlačové stredisko prostredníctvom agentúry AP)

Medzi pasažiermi boli aj Slováci Eva (50) so svojím synom Andrejom (16) a manželom Michalom, ktorí pochádzajú z Veľkého Grobu z okresu Galanta. Všetci traja sa držali blízko u seba, keď došlo k mrazivému nešťastiu. Eve s Andrejom sa podľa portálu Nový Čas podarilo po náraze dostať na nafukovací čln, kde strávili niekoľko hodín bez jedla a vody bičovaní vetrom. Loď sa potopila už o tretej hodine ráno a záchranárom sa im ich podarilo nájsť o jedenástej. Napriek tomu sú však v poriadku. "S maminou sme v poriadku. Niekoľko hodín sme boli na člne, no bez vody a jedla. Skrátka bez všetkého, až kým nás zachránili,“ opisuje portálu hrôzostrašné chvíle len 16-ročný Andrej. Prvotné informácie naznačovali, žeby mali záchranári nájsť aj otca rodiny Michala. Objavil sa totiž na zozname nájdených pasažierov, avšak nikto nevedel, kde sa nachádza.

Po niekoľkých hodinách intenzívneho pátrania však rodina dostala zdrvujúcu správu. Podľa portálu Pluska prišla Eve SMS správa, že Michala našli mŕtveho. "Viac vám k tomu nepoviem," poznamenala pre portál s obrovským žiaľom a zložila telefón. Oficiálne však túto informáciu vtedy ešte nikto nepotvrdil. Rodina preto dúfala, že sa mýlia. "Ešte si len myslia, že to je on. Ten arabský svet je hrozný," povedala so smútkom v hlase s tým, že to stále nemá potvrdené ani ona.

Z mora vytiahli 4 telá

Záchranárom sa podarilo včera zachrániť 5 ďalších ľudí. Z mora však vytiahli aj štyri bezvládne telá dosiaľ neidentifikovaných obetí. Nezvestných naďalej zostáva sedem ľudí, informuje o tom agentúra AFP. Celkový počet zachránených osôb stúpol na 33, pričom len v utorok sa podarilo zachrániť dvoch Belgičanov, jedného Švajčiara, jedného Fína a jedného Egypťana, priblížil guvernér provincie Červené more Amr Hanafí. "Záchranné operácie pokračujú... okrem viacerých potápačov sa zapája aj vojenský vrtuľník a fregata," dodal.

Do nemocnice v egyptskom letovisku Marsá Alam bolo podľa miestneho nemenovaného predstaviteľa v pondelok nakrátko z potopenej lode prijatých šesť zahraničných turistov (dvaja Nemci, dvaja Briti, Španiel a Švajčiar), a traja Egypťania s ľahkými poraneniami. Kancelária guvernéra uviedla, že na palube lode sa nachádzali turisti z Belgicka, Británie, Číny, Fínska, Nemecka, Írska, Slovenska, Poľska, Španielska, Švajčiarska a Spojených štátov. Medzi nezvestnými sú naďalej aj dvaja Poliaci a jeden Fín, informovali ministerstvá zahraničných vecí týchto dvoch krajín. Loď Sea Story s 31 turistami a 13 členmi posádky na palube sa 25. novembra prevrátila neďaleko útesu Satája. Potopila sa v priebehu piatich až siedmich minút pre vysoké vlny a silný vietor, čo následne viedlo aj k uzavretiu námornej dopravy.