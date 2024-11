Ide do tuhého! Huliak poslal koalíciu kade ľahšie: Začína sa boj o každý hlas, PRVÉ problémy sú už TU

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

13:47 Predsedajúci Peter Žiga (Smer-SSD) v úvode schôdze informoval o zmenách, ktoré na poslancov na najbližšej schôdze čakajú. Prerokovalo ich poslanecké grémium. Rokovať sa bude po novom aj v pondelky. Poslanci budú začínať o 9. hodine a končiť o 20. hodine. Medzitým budú mať hodinovú prestávku na obed. Výnimkou sú piatky, kedy budú rokovať kratšie. Čo sa týka hlasovaní, tie budú dvakrát za deň o 11. a 17. hodine, okrem pondelkov a piatkov. Hlasovať sa výnimočne nebude ani zajtra o 11. hodine.

13:21 Poslancom sa na druhýkrát podarilo otvoriť parlamentnú schôdzu. V sále sa prezentovalo 76 poslancov.

Poslanci NR SR otvorili schôdzu na druhý pokus (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

13:12 Koalícia už čelí prvým problémom. Rokovanie parlamentu sa na prvý pokus nepodarilo otvoriť. Prítomných bolo len 75 koaličných poslancov. Huliakovci sa neprezentovali, čo avizovali už vopred. Rovnako tak sa neprezentovala ani opozícia. Poslanec Smeru-SSD Ľubomír Vážny sa neprezentoval.

Schôdza NR SR sa neotvorila (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Huliakovci dali koalícii košom

Iba deň pred začiatkom dôležitej schôdze sa stretla koaličná rada, ktorá okrem iného riešila aj huliakovcov. Tým odkázali, že základom pre rokovania o akejkoľvek podobe účasti troch poslancov okolo Huliaka na vládnej moci je návrat týchto poslancov do poslaneckého klubu SNS. Koaliční lídri zároveň s istotou vyhlásili, že koalícia disponuje väčšinou v parlamente, ktorá je potrebná na schválenie návrhov zákonov. Akýkoľvek iný postup, ako v rámci existujúcej politickej štruktúry, môže podľa nich vyvolať podozrenie z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť.

Ak vládne strany odkazujú Národnú Koalíciu/Neka na Danka, je to hlboké nepochopenie situácie. NK/Neka žiada miesto pri... Posted by NÁRODNÁ KOALÍCIA on Tuesday, November 26, 2024

Huliakovci však takúto hru nepristúpili Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták uviedli, že nepodporia v utorok otvorenie 23. schôdze a rozhodne sa neplánujú vrátiť do klubu SNS. "Raz sme sa dohodli, že nebudeme schôdzu otvárať, tak nebudeme. A do klubu SNS, medzi ľudí, ktorí sa vám nevedia pozdraviť, nemáme najmenší dôvod sa vracať," povedal Huliak, ktorý je lídrom Národnej koalície. Zároveň zdôraznil, že vyžadovanie plnenia sľubov a najmä dohôd nie je vydieraním. "V čase, keď sa formovala nová vláda na čele s Robertom Ficom, som bol ústretový a netrval na vymenovaní do pozície ministra životného prostredia, aby premiérovi Ficovi nezobrala vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová poverenie na zostavenie vlády," priblížil Huliak. Vtedy podľa neho aj šéf SNS Andrej Danko tvrdil, že stojí za jeho nomináciou. Huliak tiež tvrdí, že neskôr došlo k dohode, podľa ktorej bude ministrom životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), "ale len dočasne, do zvolenia nového prezidenta".

Odmieta tiež vyhrážanie sa trestnoprávnou zodpovednosťou. Huliak tiež dodal, že poslanec NR SR má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Zdôraznil, že trojica poslancov priniesla takmer 111 000 hlasov. "Bez 'huliakovcov' by SNS dnes nebola v parlamente a už vôbec nie vo vláde," doplnil.