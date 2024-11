Trapas v parlamente: Koalícii zavaril vlastný poslanec! Výhovorky ako slávna tenistka Cibulková pri očkovaní

Marián Viskupič (SaS) a Ľubomír Vážny (Smer-SD) (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - V čase, kedy je vláda odkázaná doslova na každý hlas, došlo k omylu, aký si koalícia teraz nemôže dovoliť ani vo sne. Pri prvom pokuse o otvorenie schôdze sa prezentovalo iba 75 zákonodarcov, čo nestačilo. To, že sa neprezentovala opozícia a ani traja huliakovci, nikoho veľmi neprekvapilo, to že koaličnej trojke "zavarí" ich vlastný poslanec, smerák Ľubomír Vážny, však nečakal nik - no stalo sa.

Poslancom Národnej rady SR sa v utorok popoludní nepodarilo na prvýkrát otvoriť 23. schôdzu. V sále sa totiž najprv prezentovalo len 75 poslancov z potrebných 76 napriek tomu, že koalícia týmto tesným počtom disponuje. Poslanec za Smer-SSD Ľubomír Vážny totiž urobil chybu. Podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) tak musel vyhlásiť 15-minútovú prestávku. Po nej sa už schôdzu podarilo otvoriť, parlament bol uznášaniaschopný.

Schôdza NR SR sa neotvorila (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Uvedený do omylu

Pri prvom pokuse sa Vážny neprezentoval. Išlo podľa jeho slov o ľudský omyl. Deklaroval, že ostatným sa ospravedlnil. "Mňa uviedol kolega do omylu," podotkol a pripomenul tak slávnu frázu, ktorú použila bývalá tenistka Dominika Cibulková, keď sa dala v nemocnici zaočkovať proti ochoroniu COVID-19. Stalo sa tak v čase, kedy boli vakcíny určené len pre vybrané, rizikové skupiny ľudí. „Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní," vyhlásila vtedy a rozhnevala tým značnú časť verejnosti.

Takto to ďalej nejde

Vážny sám priznal, že so 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá. "Ale zatiaľ to bude na pevných nohách," dodal.

Situáciu kritizovala opozícia. Poslanec a predseda SaS Branislav Gröhling si myslí, že sa to bude opakovať. "Budú sa posúvať hlasovania, nebudú hlasovania prechádzať alebo NR SR nebude uznášaniaschopná," povedal novinárom. Poslanec parlamentu a líder hnutia Slovensko Igor Matovič na margo toho poznamenal, že so 76 zákonodarcami sa vládnuť nemá. Vláda podľa neho nedokáže plniť svoje predvolebné sľuby o stabilite ani zabezpečiť riadny chod štátu a mala by preto skončiť. Poslanec a predseda PS Michal Šimečka v tejto súvislosti poukázal na nestabilitu vládnej koalície. "Na každej schôdzi sa z nich vytráca energia, chuť, súdržnosť. Každá ďalšia schôdza je chaotickejšia a na každej ďalšej schôdzi je vládna väčšina slabšia a rozdrobenejšia," uviedol.

Po odchode trojice poslancov Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík z klubu SNS má koalícia oficiálne v parlamente 76 poslancov, čo je tesná väčšina. Trojica nezaradených poslancov, ktorá pôsobí v mimoparlamentnej Národnej koalícii, avizovala, že nepodporí otvorenie schôdze.