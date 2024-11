MIMORIADNE Slovensko zasypal sneh: Hlásia obmedzenia v doprave, nehody aj skrížené kamióny! FOTO Zasnežené mestá

Slovensko sa zobudilo do zasneženého rána (Zdroj: Facebook/Mestská polícia Handlová, TASR - Adriána Hudecová, Facebook/Lyžiarsky klub Baba)

Aktualizované 9:41 Spolu 980 ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu majú v Žiline pripravených na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Ondrášovej sa o údržbu približne 260 kilometrov miestnych komunikácií postarajú pracovníci spoločnosti Žilinské komunikácie, ale aj ďalších externých spoločností. Žilinská samospráva udržiava v zime aj 160 kilometrov chodníkov. Zimná starostlivosť o komunikácie v Žiline je v zmysle operačného plánu pokrytá až do 31. marca 2025. Upozornila, že práce počas zimnej údržby môžu občania sledovať na internetovej stránke.

Aktualizované 9:39 Pred Gemerskou Vsou smerom z Jelšavy sa skrížil kamión a úsek je podľa vodičov neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Aktualizované 9:36 Bohatú snehovú nádielku hlásia aj z Lučenca.

Aktualizované 9:35 Sneh dorazil aj do Fiľakova.

Aktualizované 9:22 K nehode došlo vo Vysokých Tatrách, na úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso - Podbanské. Informuje o tom Zelená vlna STVR. Vodiči upozorňujú na zasneženú vozovku, pričom v priekope skončil autobus aj osobné auto.

Aktualizované 9:20 V piatok ráno hlásili kolónu v Spišskom Štvrtku v smere na Hrabušice, kde skončil v priekope autobus SAD. Vodiči sa na tomto úseku krátko zdržia.

Aktualizované 9:17 Sneh jemne prikryl aj rozprávkový Bojnický zámok

Aktualizované 9:13 Pohľad na zasnežený Trenčiansky hrad v piatok ráno.

Aktualizované 9:08 Nasnežilo aj v Spišskej Novej Vsi.

Aktualizované 9:05 Prvý sneh dorazil aj do Kežmarku. "Je čas na horúci čaj, rukavice a možno aj stavanie prvého snehuliaka. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok pre vás zabezpečujú zimnú údržbu od skorých ranných hodín," píše radnica.

Aktualizované 9:04 Pred Handlovou hlásia vodiči dve kolóny.

Aktualizované 9:02 Situácia v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je momentálne stabilná a sneženie postupne slabne. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Naši zamestnanci zo sociálneho podniku spolu s aktivačnými pracovníkmi už od rána intenzívne pracujú," dodáva s tým, že ručne odstraňujú sneh po jednotlivých okrskoch, najmä v okolí zastávok MHD a schodísk, a zároveň zabezpečujú posyp pre väčšiu bezpečnosť.

"V teréne je od rána aj traktor s radlicou, ktorý odhŕňa sneh z ciest a chodníkov. Za ním postupuje Jungojet, ktorý sa stará o posyp," dodávajú s tým, že pracovníci zostávajú v uliciach, aby zabezpečili plynulý pohyb po sídlisku.

Aktualizované 9:00 Sneh napadol aj v Košiciach. "Nateraz sú všetky cesty v Košickom kraji mokré, prípadne pokryté čerstvou vrstvou snehu - avšak zjazdné. Zjazdné sú nateraz aj horské priechody - tie sú priebežne posypávané, ale sústavne monitorované," informuje košická krajská polícia.

Aktualizované 8:58 Na vjazde do Kremnice smerom od Kremnických Baní havaroval kamión. Informovala o tom okoloidúca vodička na sociálnej sieti. Podľa vodičov sú na mieste už zásahové zložky a kamión vyťahujú. Úsek je prejazdný.

Aktualizované 8:53 Aj Rimavská Sobota sa môže tešiť zo snehu.

Aktualizované 8:50 Ako informoval Lyžiarsky klub Baba, včera večer prvý krát v tejto prichádzajúcej zimnej sezóne snežilo. "Do dnešného rána napadlo do 12 cm vlhkého snehu. Na zjazdové lyžovanie to ešte nie je, ale bežkári na kameňačkách už môžu skúšať," informuje na sociálnej sieti.

Aktualizované 8:34 Nasnežilo aj v Banskej Bystrici, komplikácie v doprave zatiaľ nehlásia. "Pracovníci spoločnosti MIS, ktorí sa starajú o údržbu ciest, boli v teréne už pred polnocou. Zabezpečili zjazdnosť hlavných ťahov a aktuálne už upravujú aj vnútroblokové komunikácie. Spoločnosť Begbie sa od skorých ranných hodín postarala o zjazdnosť hlavných ťahov chodníkov a pokračuje ďalšími," informovala samospráva na sociálnej sieti.

Aktualizované 8:29 Prvej tohtoročnej snehovej nádielky sa dočkali aj Popradčania. V noci na piatok v meste napadlo niekoľko centimetrov snehu.

Aktualizované 8:26 "Na cestu medzi Tisovcom a Muráňom sa napriek zákazu dostali kamióny, ktoré sa teraz šmýkajú a sú skrížené. Úsek je tak ťažko prejazdný," informuje Zelená vlna STVR.

Aktualizované 8:24 Pozor si treba dávať pri prechode cez Prednú horu, na ceste je sneh a šmýka sa.

Aktualizované 8:22 Cesta I/9 za Handlovou smerom na Žiar nad Hronom je aktuálne neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Dôvodom neprejazdnosti je skrížený kamión. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie pokynov policajtov.

Aktualizované 8:15 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje v piatok na sneženie, vietor a tvorbu snehových jazykov a závejov. Vo viacerých okresoch preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 17.00 h, v Bratislavskom a Trnavskom kraji do 15.00 h.

Na celom území Slovenska očakáva SHMÚ miestami výskyt sneženia, pri ktorom môže spadnúť od päť do 15 cm, na strednom Slovensku až 20 cm snehu. Snehové záveje sa môžu tvoriť vo všetkých krajoch. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," spresnili meteorológovia.

Pre vietor na horách varuje SHMÚ ľudí v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto lokalitách sa v polohách nad pásmom lesa očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h.

Aktualizované 8:00 Pre vozidlá nad desať ton je uzavretá aj cesta II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou, pre dopravu nad 12 metrov je uzavretý horský priechod Fačkov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. "Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Diaľnica D1 v úseku Liptovský Ján - Levoča je porytá vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu hrúbky jeden až dva centimetre," priblížila SSC s tým, že horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami a povrch vozoviek je tu prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom.

Viaceré cestné úseku však potrápa vodičov. Hlásených je niekoľko nehôd. Na čerstvý alebo kašovitý sneh upozorňuje SSC na rýchlostných cestách v Banskobystrickom kraji. Na rýchlostnej ceste R2 v okrese Rimavská Sobota môže mať hrúbku až päť centimetrov. Vysoká vrstva snehu je aj na cestách II. a III. triedy v okresoch Žiar nad Hronom a Poprad. SSC upozorňuje aj na zníženú dohľadnosť na 100 metrov v dôsledku sneženia v okresoch Púchov, Banská Bystrica, Zvolen, Revúca, Levoča a Poprad.