Hrôza v Dunajskej Strede! Deti našli telo, ktoré obhrýzali potkany: 74-ročný muž bol mŕtvy niekoľko dní

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Skutočne smutný príbeh sa odohral v Dunajskej Strede. Deti v jednej z unimobuniek podľa portálu noviny.sk náhodou objavili telo muža, ktorého už obhrýzali potkany. Muž tam mal byť niekoľko dní, avšak ho nikto nehľadal. K telu okamžite privolali policajtov aj záchranárov. 74-ročný dôchodca totiž nejavil známky života.

archívne video

Zrážka auta a autobusu na Lamačskej ceste v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Polícia prípad eviduje. "Lekár predbežne na mieste vylúčil cudzie zavinenie, a bola nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva, pri ktorej nebolo zistené cudzie zavinenie. Z uvedené dôvodu nebolo potrebné, aby polícia vo veci ďalej konala," poznamenala Veronika Dachová, hovorkyňa Krajského policajného zboru v Trnave.

Primátor mesta je v šoku

Primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájs je v šoku. Muž totiž žil v uzavretom priestore, kde každý každého pozná. Nevie si teda vysvetliť, prečo ho nešli hľadať skôr. "Žiaľbohu stalo sa čo sa stalo. Je to poľutovania hodný prípad, pretože prevádzkujeme aj komunitné centrum pre marginalizovanú rómsku skupinu, tam okolo 350 ľudí žije na Kračianskej ceste, a preto hovorím, že každý každého pozná, aj sú priatelia, aj rodina, prečo to skôr nezistili, to je problém," skonštatoval.

Priestor, v ktorom sa to stalo, je podľa náčelníka Mestskej polície Tibora Csiba monitorovaný. "Hliadky sem chodia každý deň, 5-6 krát, aj keď nie je problém, a máme tento priestor monitorovaný aj kamerami," poznamenal.