Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím žiada právomoc podávať sťažnosti na Ústavný súd SR

BRATISLAVA - Jedným z najväčších nedostatkov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) je z hľadiska kompetencií ten, že nemôže podať sťažnosť na Ústavný súd SR podľa článku 127 ústavy. Klienta sprevádza často počas celého súdneho konania, nemôže a ani ho nezastupuje, ale pomáha mu so všetkými podaniami v jeho prípade, keďže pred občianskoprávnymi ani správnymi súdmi či v trestnom konaní nemusí mať advokáta. V konaní pred Ústavným súdom SR je už naopak zastúpenie advokátom povinné. Poukázala na to hovorkyňa ÚKOZP Štefánia Kačalková.