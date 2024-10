PS kritizuje neúspešné odvolávanie Šimkovičovej a Suska

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Aj po strede bude mať Slovensko ministerku, ktorá bojuje proti kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú. Vyhlásila to podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) po tom, čo parlament neodvolal z funkcie ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). PS takisto skonštatovalo, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorého sa taktiež nepodarilo odvolať, je najhorším ministrom v histórii samostatného Slovenska.

"Ani jeden z tých 76 poslancov, ktorí ju podržali, si v skutočnosti nemyslí, že svoju úlohu zvláda. A tak bude aj po dnešku slovenská kultúra rukojemníkom tesného prežitia štvrtej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Uvidíme dokedy. Ale dovtedy bude za ten rozvrat a chaos zodpovedný každý jeden z tých 76 poslancov, ktorí ju dnes odmietli odvolať," povedala o Šimkovičovej Jaurová.

archívne video

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko k situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hnutie PS tvrdí, že ešte sme nemali ministra spravodlivosti, ktorý by za rok vo funkcii nespravil nič pre spravodlivosť a všetko pre zaručenie beztrestnosti pre svojich "kumpánov". Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) ho kritizuje za to, že presadil "promafiánsku novelu" trestných kódexov a výsledkom je nárast drobnej kriminality pre bežných ľudí. "Doslova rozvrátil ministerstvo, nezvláda plniť plán obnovy, no stíha prepustiť z výkonu trestu Dušana K. Táto koalícia ho podržala z jednoduchého dôvodu - nezáleží im na ľuďoch, ide im len o seba," doplnila poslankyňa.

Ministrov kritizuje aj Martina Bajo Holečková

Ministrov kritizuje aj poslankyňa Martina Bajo Holečková (nezaradená). "Martina Šimkovičová nie je kompetentná viesť ministerstvo kultúry a Boris Susko prepúšťa zločincov z väzenia. V normálnej krajine by sa za nich premiér hanbil a museli by ako ministri skončiť. Žijeme však na Slovensku, takže obaja zostávajú ministrami a ešte ich aj premiér chváli," skonštatovala v stanovisku.

Obaja ministri ostávajú po stredajšom hlasovaní vo funkcii. Opozícia chcela Suska odvolať okrem iného pre jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Hovorila o jeho rezignácii na boj proti korupcii. Kritizovala ho aj za presadenie úpravy trestných kódexov. Šimkovičovej opozícia vyčítala jej nekompetentnosť a nespôsobilosť. Hovorila o snahách politicky ovládnuť všetky typy kultúrnych inštitúcií. Vyčítala jej zmeny vo verejnoprávnom telerozhlase či úpravy zákonov k Fondu na podporu umenia aj Audiovizuálnemu fondu. Kritizovala aj personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách. Obaja ministri deklarovali, že si za svojimi krokmi stoja.