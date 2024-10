Veľká slovenská banka zásadne znižuje úrokové sadzby: Hypotéky zlacnila pri všetkých fixáciách!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informujú tvnoviny.sk, ČSOB sa rozhodla znížiť úrokové sadzby pri všetkých fixáciách. Pri obľúbenom trojročnom a štvorročnom fixe úroky znížila pod štyri percentá, čím sa dostala pod psychologickú hranicu. „Banka upravila všetky typy fixácie, čo je v dnešných časoch až nevídané. Naďalej tak vyvíja aktivitu obsadiť na trhu splácaných hypoték tretie miesto,“ uviedol výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

Z väčších hráčov sa už skôr dostali pod túto hranicu UniCredit Bank a Tatra banka a je viac než pravdepodobné, že ďalšie veľké banky sa k tomuto trendu pridajú. Na optimizme pridávajú správy z Európskej centrálnej banky, ktorá 17. októbra znížila úrokové sadzby a to už tretíkrát v tomto roku. Ak sa nič negatívne ekonomické neudeje, v znižovaní plánuje pokračovať. „Očakávania trhu sú dokonca pred jej decembrovým zasadnutím nastavené tak, že by malo dôjsť zatiaľ k najvýraznejšej úprave a to o pol percentuálneho bodu,“ dodal Dobiš.

Zmeny od 30. októbra 2024

Fix 1 úrok od 4,95%, predtým od 4,99 %

Fix 3 úrok od 3,95%, predtým od 4,09 %

Fix 4 úrok od 3,95%, predtým od 4,09 %

Fix 5 úrok od 4,05%, predtým od 4,19 %

Fix 10 úrok od 4,65%, predtým od 4,69 %

Fix 15 úrok od 4,75%, predtým od 4,79 %

Fix 20 úrok od 4,85%, predtým od 4,89 %