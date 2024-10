Medzi Dankom a Plavákovou lietajú iskry: Dôvodom je plodenie detí! Šéf SNS radí, ako sa robia

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V parlamente v piatok prebieha rozprava k odvolaniu ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SSD) z funkcie. Na jeho obranu v pléne vystúpil aj šéf SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Ten sa počas svojho vystúpenia dotkol aj otázky rodičovstva v prípade párov rovnakého pohlavia. Opozícii vytkol, že im ide o to, „aby sme za normálne považovali, že si dve osoby rovnakého pohlavia adoptujú deti, a že je to normálne a že to dieťa má rešpektovať, že jedna je mama a druhá ocko a že to môžu byť obe ženy.“

Na tieto jeho slová následne v pléne reagovala opozičná poslankyňa Lucia Plaváková. „ A moja dcéra má dve mamy, to ste tu tiež spomínali tiež veľmi urážlivo,“ uviedla. „Takých rodín, ako je naša, žijú na Slovensku tisíce,“ dodala. Andrej Danka na to zareagoval slovami, že „dve mamy splodiť dieťa nemôžu. Je len otec a mama.“

Strana SNS ako aj Andrej Danko následne na sociálnej sieti zdieľali časť tejto diskusie medzi Dankom a Plavákovou. Video si všimla aj Plaváková, ktorá sa rozhodla, že naň zareaguje komentárom. „Pán Danko, dve ženy môžu ´splodiť´ dieťa úplne rovnako ako neplodné heterosexuálne plány. Vďaka umelému oplodneniu. Ak tento medicínsky proces nepoznáte, môžem vám poslať bližšie informácie,“ uviedla Plaváková. Od účtu sns_sk dostala následne v diskusii otázku, či im pošle „od ktorého muža konkrétne má spermie.“ „Prosím vás, to je už aj na vaše pomery skutočne pod úroveň,“ reagovala Plaváková.